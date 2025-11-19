O 48 hodín môže Putin čeliť ekonomickému kolapsu. Ak Trump necúvne, tvrdí expert

Sankcie uvalené USA obsahujú dátum 21. novembra, čo je konečný termín, dokedy musia spoločnosti prestať spolupracovať s ruskými firmami Rosnefť a Lukoil.
„Zdá sa mi, že Trumpov tím si musí uvedomiť, že nie je potrebné hovoriť veci, ktoré v skutočnosti nie sú pravdivé. Tu jemne narážam na to, čo (Marco) Rubio nedávno povedal o tom, že Američania vyčerpali všetky možnosti sankcií,“ uviedol Ogryzko.
Podľa neho je všetko v Trumpových rukách a šéf Bieleho domu má všetky potrebné veci na to, aby zatlačil na Putina. Ogryzko tvrdí, že ak Trump do 21. novembra necúvne a nebude chcieť zrušiť alebo odložiť sankcie, Putin vstúpi do obdobia, ktoré sa skončí kolapsom jeho ekonomiky.
„Myslím si, že potom sa začnú skutočné rozhovory, nejaká praktická diskusia a skutočné rokovania. Kým sa tak nestane, všetky ostatné rozhovory sú bezvýznamné," skonštatoval Ogryzko.
Americký prezident v októbri oznámil „obrovské“ nové sankcie zamerané na ruské ropné spoločnosti Lukoil a Rosnefť, pretože Moskva odmietla rokovať o ukončení vojny proti Ukrajine.
Opatrenia oznámené 22. októbra boli „výsledkom nedostatku seriózneho záväzku Ruska k mierovému procesu na ukončenie vojny na Ukrajine,“ uviedlo americké ministerstvo financií, účinnosť mali nadobudnúť 21. novembra.
Trumpove sankcie prinútili niektoré európske krajiny urýchlene riešiť hrozbu prerušenia dodávok paliva. Nemecko získalo šesťmesačnú výnimku pre svoju rafinériu Schwedt, ktorú vlastní Rosnefť a Washington ju formalizoval v piatok. Bulharsko zase znárodnilo rafinériu Neftochim v Burgase, ktorú vlastní Lukoil.
Maďarsko si počas návštevy premiéra Orbána v Bielom dome zabezpečilo ročnú výnimku na pokračovanie v nákupe ruskej ropy.
Ministerstvo financií USA predĺžilo v sobotu 15. novembra platnosť výnimky zo sankcií pre ruský ropný gigant Lukoil len niekoľko dní predtým, ako mali nadobudnúť účinnosť.
Nové licencie ministerstva umožňujú Lukoilu prevádzkovať svoje podniky po celom svete do 13. decembra, keďže spoločnosť sa snaží predať svoje zahraničné aktíva. V prípade Bulharska to platí do 29. apríla budúceho roka.