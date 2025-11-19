Pravda Správy Svet Tri štvrtiny Čechov čakajú od Babiša vysvetlenie, ako vyrieši konflikt záujmov

Tri štvrtiny Čechov čakajú od Babiša vysvetlenie, ako vyrieši konflikt záujmov

Takmer tri štvrtiny českých občanov (73 percent) si podľa výsledkov prieskumu myslia, že by predseda hnutia ANO Andrej Babiš mal pred vymenovaním do funkcie premiéra verejne povedať, ako sa vyhne konfliktu záujmov.

19.11.2025 15:45
debata (1)

Vysvetlenie by od Babiša chcela aj polovica stúpencov hnutia ANO, ktoré zvíťazilo v parlamentných voľbách. Informuje o tom web Novinky.cz.

S tým, že by prezident odložil Babišovo vymenovanie za premiéra, kým verejne nepovie, ako chce konflikt záujmov vyriešiť, súhlasí 58 percent opýtaných.

Pravda vo svete: Politológ Kubáček o situácii v Česku: Pavel vstupuje do priestoru, kam sa neodvážil ani Zeman. Česi a Slováci sa znovu zblížia
Video

Z výsledkov bleskového prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra NMS pre Český rozhlas, ďalej vyplýva, že 76 percent Čechov podporuje zákon o konflikte záujmov, ktorý okrem iného zakazuje vrcholným politikom podnikať a pôsobiť v štatutárnych orgánoch firiem poberajúcich dotácie a investičné stimuly.

Prieskum uskutočnili 18. novembra a zapojilo sa do neho 1 012 respondentov.

Pavel, Babiš Čítajte viac Pavel chce iného premiéra. Ak Babiš nevyrieši konflikt záujmov, nech si ANO vyberie nového
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #Andrej Babiš #ANO
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"