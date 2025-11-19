Tri štvrtiny Čechov čakajú od Babiša vysvetlenie, ako vyrieši konflikt záujmov

Vysvetlenie by od Babiša chcela aj polovica stúpencov hnutia ANO, ktoré zvíťazilo v parlamentných voľbách. Informuje o tom web Novinky.cz.
S tým, že by prezident odložil Babišovo vymenovanie za premiéra, kým verejne nepovie, ako chce konflikt záujmov vyriešiť, súhlasí 58 percent opýtaných.
Z výsledkov bleskového prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra NMS pre Český rozhlas, ďalej vyplýva, že 76 percent Čechov podporuje zákon o konflikte záujmov, ktorý okrem iného zakazuje vrcholným politikom podnikať a pôsobiť v štatutárnych orgánoch firiem poberajúcich dotácie a investičné stimuly.
Prieskum uskutočnili 18. novembra a zapojilo sa do neho 1 012 respondentov.Čítajte viac Pavel chce iného premiéra. Ak Babiš nevyrieši konflikt záujmov, nech si ANO vyberie nového