Szijjártó: Európa je extrémne protikresťanská a ovláda ju liberálny mainstream

Szijjártó zdôraznil, že Európa je priamo konfrontovaná s nebezpečenstvami vojen, migrácie a terorizmu.
„Dnes európsku politickú scénu a s ňou aj všetko ovláda extrémne liberálny mainstream,“ uviedol Szijjártó s tým, že občania sú zastrašovaní. „Ak sa niekto na sto percent nehlási k propagande liberálneho mainstreamu, je okamžite stigmatizovaný a izolovaný,“ povedal šéf maďarskej diplomacie.
Dodal, že jednou z hlavných charakteristík tohto „teroru verejnej mienky“ je „veľmi násilná, agresívna sekularizácia a proticirkevné a protikresťanské správanie“.
Szijjártó sa kriticky vyjadril ku skutočnosti, že kým značná časť kresťanských komunít v iných častiach sveta je vystavená fyzickému prenasledovaniu, zástupcovia moslimských štátov v medzinárodnom politickom priestore hlasno, vášnivo a rozhodne vystupujú proti islamofóbii. „Nikdy ale nepočujeme politických zástupcov zdanlivo kresťanskej Európy, ktorí by sa postavili za prenasledovaných kresťanov,“ podčiarkol.Čítajte viac Maďarsko vstúpilo do drsnej predvolebnej kampane. Čaká Orbána po šestnástich rokoch pri moci prehra?
„To zvyšuje zodpovednosť národnej vlády krajiny s tisícročnou kresťanskou štátnosťou. Chcel by som vás uistiť, že (maďarská) národná vláda sa postaví za každú situáciu, keď kresťanské komunity potrebujú pomoc a podporu,“ povedal Szijjártó a dodal, že v posledných rokoch bola v rámci programu Hungary Helps poskytnutá pomoc viac ako dvom miliónom ľudí v 64 krajinách sveta. Bolo realizovaných 450 humanitárnych alebo rozvojových programov.
Podotkol, že len v roku 2024 žilo 380 miliónov kresťanov na celom svete na miestach, kde boli alebo mohli byť prenasledovaní pre svoju vieru. V minulom roku bolo podľa Szijjártóa zdokumentovaných takmer 4500 vrážd kresťanov za ich vieru. „A tiež takmer päťtisíc kresťanov bolo vlani uväznených na celom svete, pretože sú kresťania,“ uzavrel maďarský minister.Čítajte viac Aj Západ oslabil demokraciu. Prerastie konflikt s autoritármi do vojny?