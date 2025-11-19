Pravda Správy Svet V Južnej Kórei stroskotal trajekt s 267 cestujúcimi, podľa úradov nikto nezomrel

V Južnej Kórei stroskotal trajekt s 267 cestujúcimi, podľa úradov nikto nezomrel

Juhokórejský trajekt vezúci 267 ľudí uviazol dnes na plytčine pri ceste okolo juhozápadného cípu Kórejského polostrova, záchranárom sa však podarilo dostať všetkých cestujúcich do bezpečia. Informovali o tom agentúry Reuters a Jonhap s odvolaním sa na pobrežnú stráž. Miestne úrady uviedli, že pri nehode nikto nezomrel, iba niekoľko ľudí utrpelo ľahké zranenia.

Trajekt narazil na skaly pri juhozápadnom pobreží Južnej Kórey v stredu 19. novembra 2025.
Trajekt plávajúci z ostrova Čedžu do prístavného mesta Mokpcho našiel na plytčinu približne o 20:15 miestneho času (12:15 SEČ). Podľa agentúry Jonhap bolo na palube 246 cestujúcich a 21 členov posádky. Pobrežná stráž informovala o niekoľkých ľahko zranených a začala prepravu ľudí zo stroskotaného plavidla do bezpečia.

Juhokórejský prezident I Če-mjong podľa Reuters vyzval na rýchlu záchranu všetkých cestujúcich s cieľom zabrániť možným obetiam na životoch. Nariadil tiež mobilizáciu všetkých dostupných plavidiel a vybavenia. Na záchrane cestujúcich sa podieľala aj kórejská armáda.

Podľa predbežných odhadov stroskotal trajekt s výtlakom 26 000 ton potom, čo narazil do skaly pod hladinou. Pobrežná stráž uviedla, že do lode zatiaľ netečie voda. Agentúra Reuters skôr uviedla, že podľa záberov z miesta loď uviazla vo vodorovnej polohe. Cestujú zachovali pokoj a spolupracovali so záchranármi.

Loď nabehla na plytčinu blízko miesta, kde v roku 2014 pri nehode juhokórejského trajektu Sewol zahynulo vyše 300 ľudí, z ktorých väčšinu tvorili deti.

