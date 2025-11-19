V Južnej Kórei stroskotal trajekt s 267 cestujúcimi, podľa úradov nikto nezomrel

Trajekt plávajúci z ostrova Čedžu do prístavného mesta Mokpcho našiel na plytčinu približne o 20:15 miestneho času (12:15 SEČ). Podľa agentúry Jonhap bolo na palube 246 cestujúcich a 21 členov posádky. Pobrežná stráž informovala o niekoľkých ľahko zranených a začala prepravu ľudí zo stroskotaného plavidla do bezpečia.
Juhokórejský prezident I Če-mjong podľa Reuters vyzval na rýchlu záchranu všetkých cestujúcich s cieľom zabrániť možným obetiam na životoch. Nariadil tiež mobilizáciu všetkých dostupných plavidiel a vybavenia. Na záchrane cestujúcich sa podieľala aj kórejská armáda.
Podľa predbežných odhadov stroskotal trajekt s výtlakom 26 000 ton potom, čo narazil do skaly pod hladinou. Pobrežná stráž uviedla, že do lode zatiaľ netečie voda. Agentúra Reuters skôr uviedla, že podľa záberov z miesta loď uviazla vo vodorovnej polohe. Cestujú zachovali pokoj a spolupracovali so záchranármi.
Loď nabehla na plytčinu blízko miesta, kde v roku 2014 pri nehode juhokórejského trajektu Sewol zahynulo vyše 300 ľudí, z ktorých väčšinu tvorili deti.