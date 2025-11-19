Pravda Správy Svet Dánski sociálni demokrati po sto rokoch prišli o kontrolu nad Kodaňou, debakel utrpeli aj v obciach

Dánski sociálni demokrati (SD) v utorkových komunálnych voľbách prišli o post primátora hlavného mesta Kodaň a o takmer polovicu sa znížil počet obcí pod ich kontrolou. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá doplnila, že sociálni demokrati ovládali Kodaň viac ako storočie a funkciu primátora obsadzovali od jej zriadenia v roku 1938.

Mette Frederiksenová Foto: ,
Dánska premiérka Mette Frederiksenová po svojom prejave počas volebného večierka sociálnych demokratov v Kodani v utorok 18. novembra 2025, keď sa v krajine konali komunálne a regionálne voľby.
Neúspech v komunálnych voľbách priznala aj kandidátka SD na primátorku Kodane Pernille Rosenkrantzová-Theilová, ktorá však svojich spolustraníkov vyzvala nevzdať sa a pokračovať v práci, píše TASR.

Ako vyplýva z oficiálnych výsledkov, v porovnaní s komunálnymi voľbami v roku 2021 strana SD v hlavnom meste stratila tri percentuálne body – získala 12,7 percenta hlasov, čo je ďaleko za krajne ľavicovou Jednotnou kandidátkou – Červeno-zelení s 22,1 percenta a Socialistickou ľudovou stranou (SF) s 17,9 percenta.

Po rokovaniach so šiestimi ďalšími stranami prevezme primátorský post šéfka SF Sisse Marie Wellingová, doplnila AFP.

Na celoštátnej úrovni by sociálni demokrati mali získať 26 primátorských a starostovských postov. Doteraz ovládali 44 z 98 obcí v krajine.

Líderka SD a premiérka Mette Frederiksenová priznala svoj diel zodpovednosti za výsledok dosiahnutý vo voľbách.

„Očakávali sme určitú stratu, ale zdá sa, že je väčšia, než sme predpokladali, a to, samozrejme, nie je uspokojivé,“ uviedla v utorok vo večerných hodinách.

Agentúra AFP pripomenula, že v takejto situácii sa sociálni demokrati v Dánsku ocitli už druhýkrát od parlamentných volieb v roku 2022 a od vzniku koalície medzi sociálnymi demokratmi, liberálmi a umiernenými. Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024 totiž skončili na druhom mieste – za SF.

Utorkové voľby sa konali po tom, ako bol posledný týždeň predvolebnej kampane poznačený kybernetickými útokmi zameranými na webové stránky vlády, obcí a politických strán, ku ktorým sa prihlásila proruská hackerská skupina NoName057(16).

Kampani dominovali lokálne problémy, ako sú školy, zdravotná starostlivosť a starostlivosť o seniorov, bytová výstavba či opatrenia súvisiace so zmenou klímy. Významnou témou bola aj doprava, najmä v Kodani, kde sa kandidáti dostávali do stretov pre počet parkovacích miest v tejto metropole, kde je viac bicyklov ako áut.

O posty v mestských alebo regionálnych samosprávach malo záujem približne 10.000 kandidátov, ktorí sa uchádzali o hlasy 4,7 milióna registrovaných voličov.

