Dánski sociálni demokrati po sto rokoch prišli o kontrolu nad Kodaňou, debakel utrpeli aj v obciach

Neúspech v komunálnych voľbách priznala aj kandidátka SD na primátorku Kodane Pernille Rosenkrantzová-Theilová, ktorá však svojich spolustraníkov vyzvala nevzdať sa a pokračovať v práci, píše TASR.
Ako vyplýva z oficiálnych výsledkov, v porovnaní s komunálnymi voľbami v roku 2021 strana SD v hlavnom meste stratila tri percentuálne body – získala 12,7 percenta hlasov, čo je ďaleko za krajne ľavicovou Jednotnou kandidátkou – Červeno-zelení s 22,1 percenta a Socialistickou ľudovou stranou (SF) s 17,9 percenta.
Po rokovaniach so šiestimi ďalšími stranami prevezme primátorský post šéfka SF Sisse Marie Wellingová, doplnila AFP.
Na celoštátnej úrovni by sociálni demokrati mali získať 26 primátorských a starostovských postov. Doteraz ovládali 44 z 98 obcí v krajine.
Líderka SD a premiérka Mette Frederiksenová priznala svoj diel zodpovednosti za výsledok dosiahnutý vo voľbách.
„Očakávali sme určitú stratu, ale zdá sa, že je väčšia, než sme predpokladali, a to, samozrejme, nie je uspokojivé,“ uviedla v utorok vo večerných hodinách.Čítajte viac Dánsko zakáže prístup na sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov
Agentúra AFP pripomenula, že v takejto situácii sa sociálni demokrati v Dánsku ocitli už druhýkrát od parlamentných volieb v roku 2022 a od vzniku koalície medzi sociálnymi demokratmi, liberálmi a umiernenými. Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024 totiž skončili na druhom mieste – za SF.
Utorkové voľby sa konali po tom, ako bol posledný týždeň predvolebnej kampane poznačený kybernetickými útokmi zameranými na webové stránky vlády, obcí a politických strán, ku ktorým sa prihlásila proruská hackerská skupina NoName057(16).
Kampani dominovali lokálne problémy, ako sú školy, zdravotná starostlivosť a starostlivosť o seniorov, bytová výstavba či opatrenia súvisiace so zmenou klímy. Významnou témou bola aj doprava, najmä v Kodani, kde sa kandidáti dostávali do stretov pre počet parkovacích miest v tejto metropole, kde je viac bicyklov ako áut.
O posty v mestských alebo regionálnych samosprávach malo záujem približne 10.000 kandidátov, ktorí sa uchádzali o hlasy 4,7 milióna registrovaných voličov.