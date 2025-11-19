Zástupcom šéfa OECD bude po prvýkrát Slovák, Blanár hovorí o veľkom úspechu

Ružička získal dôveru všetkých 38 členských krajín OECD na návrh generálneho tajomníka. Podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer) ide o významný úspech Slovenska, ktorý „potvrdzuje schopnosť našej vlasti a slovenských diplomatov prispievať ku spoločne prijatým riešeniam v komplexnom medzinárodnom prostredí“. Blanár zároveň zdôraznil, že podpora multilateralizmu je pre Slovensko absolútne kľúčová.
Nástup Ružičku do novej funkcie prichádza v roku, keď si Slovensko pripomína 25. výročie členstva v OECD. Organizácia podľa ministerstva prispela k modernizácii hospodárskych a sociálnych politík SR a naďalej zohráva dôležitú úlohu pri prijímaní medzinárodných štandardov v oblastiach ekonomiky, životného prostredia, podnikania či umelej inteligencie.Čítajte viac Slovensko padá na dno Únie, tvrdí Krúpa. My len naprávame vaše chyby, oponuje Blanár
Ružička má viac ako 35 rokov skúseností v diplomacii. Viedol viaceré zastupiteľské úrady SR v zahraničí – pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Poľsku (2005 – 2010), pri Organizácii Spojených národov v New Yorku (2012 – 2017) a pri OECD v Paríži (2020 – 2025). Na MZVEZ SR zastával viaceré riadiace pozície, okrem iného bol štátnym tajomníkom (2018 – 2020) a pôsobil aj ako generálny riaditeľ viacerých sekcií.
OECD zároveň oznámila, že spolu s Ružičkom bol za zástupcu generálneho tajomníka vybraný aj japonský diplomat Jasuši Masaki, ktorý pôsobil na tamojšom ministerstve zahraničných vecí viac než 40 rokov. Obaja doplnia súčasný tím zástupcov generálneho tajomníka Fabriziu Lapecorellovú a Mary Beth Goodmanovú.