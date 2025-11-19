Pravda Správy Svet Zástupcom šéfa OECD bude po prvýkrát Slovák, Blanár hovorí o veľkom úspechu

Stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži František Ružička sa stane zástupcom generálneho tajomníka OECD Mathiasa Cormanna. Ako prvý Slovák nastúpi do funkcie 1. decembra.

19.11.2025 17:21
Zľava stály predstaviteľ Slovenska pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) František Ružička a generálny tajomník OECD Mathias Cormann v Paríži 19. novembra 2025.
Ružička získal dôveru všetkých 38 členských krajín OECD na návrh generálneho tajomníka. Podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer) ide o významný úspech Slovenska, ktorý „potvrdzuje schopnosť našej vlasti a slovenských diplomatov prispievať ku spoločne prijatým riešeniam v komplexnom medzinárodnom prostredí“. Blanár zároveň zdôraznil, že podpora multilateralizmu je pre Slovensko absolútne kľúčová.

Nástup Ružičku do novej funkcie prichádza v roku, keď si Slovensko pripomína 25. výročie členstva v OECD. Organizácia podľa ministerstva prispela k modernizácii hospodárskych a sociálnych politík SR a naďalej zohráva dôležitú úlohu pri prijímaní medzinárodných štandardov v oblastiach ekonomiky, životného prostredia, podnikania či umelej inteligencie.

Ružička má viac ako 35 rokov skúseností v diplomacii. Viedol viaceré zastupiteľské úrady SR v zahraničí – pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Poľsku (2005 – 2010), pri Organizácii Spojených národov v New Yorku (2012 – 2017) a pri OECD v Paríži (2020 – 2025). Na MZVEZ SR zastával viaceré riadiace pozície, okrem iného bol štátnym tajomníkom (2018 – 2020) a pôsobil aj ako generálny riaditeľ viacerých sekcií.

OECD zároveň oznámila, že spolu s Ružičkom bol za zástupcu generálneho tajomníka vybraný aj japonský diplomat Jasuši Masaki, ktorý pôsobil na tamojšom ministerstve zahraničných vecí viac než 40 rokov. Obaja doplnia súčasný tím zástupcov generálneho tajomníka Fabriziu Lapecorellovú a Mary Beth Goodmanovú.

