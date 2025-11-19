Kurti sa ani na dvakrát nestal premiérom, Kosovo (opäť) smeruje k predčasným voľbám

Tie predchádzajúce sa konali vo februári a Kurtiho strana Sebaurčenia stala opäť najsilnejšou stranou so 48 mandátmi zo 120, stratila však nadpolovičnú väčšinu a bola nútená hľadať koaličných partnerov. Opozičná Demokratická strana Kosova (PDK) a Demokratický zväz Kosova (LDK) získali 24, respektíve 20 mandátov. Sociálnodemokratická iniciatíva (Nizma), ktorú vedie jeden z bývalých veliteľov Kosovskej oslobodzovacej armády (UÇK) Fatmir Limaj, a Aliancia pre budúcnosť (AAK) získali dokopy osem kresiel.
Opozičné strany so Sebaurčením nechcú vládnuť, pričom čiastočne vinia Kurtiho z eskalácie napätia na severe krajiny, kde žijú prevažne etnickí Srbi.Čítajte viac Zomrel srbský generál Pavkovič odsúdený za vojnové zločiny počas vojny v Kosove
Vláda v Prištine sa v okresoch na severe Kosova obývaných prevažne Srbmi snaží presadiť kosovské zákony a obmedziť vplyv Belehradu, čo opakovane viedlo k násilným stretom. Belehrad nad Kosovom stratil kontrolu v roku 1999, keď nálety NATO ukončili ozbrojený konflikt v regióne a prinútili k stiahnutiu srbskej ozbrojenej sily. V roku 2008 vyhlásilo Kosovo nezávislosť od Srbska, ktoré ho ale ďalej považuje za súčasť svojho územia. Kosovo ako suverénny štát uznáva asi polovica štátov OSN vrátane Česka. Slovensko ako jeden z piatich členských štátov Európskej únie nezávislosť Kosova neuznáva.Čítajte viac USA pozastavili dialóg s Kosovom: Kurtiho vláda spôsobuje „napätie a nestabilitu“
Kurti, ktorý vládne krajine od roku 2021, teraz pôsobí ako dočasný premiér už takmer desať mesiacov, zatiaľ čo rozdelený parlament odkladal kľúčové hlasovania týkajúce sa zostavenia vlády, napísala dnes AFP. Kurtiho kabinet nezískal podporu v parlamente ani na konci októbra. Vtedy Sebaurčenie navrhlo na premiéra Kurtiho, teraz jeho spojenca Glauka Konjufcu.