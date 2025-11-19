Pravda Správy Svet Izraelské údery zabili v Gaze 22 ľudí, armáda vraj reagovala na streľbu teroristov

Izraelské údery zabili v Gaze 22 ľudí, armáda vraj reagovala na streľbu teroristov

Počet obetí dnešných izraelských úderov v palestínskom Pásme Gazy vzrástol na najmenej 22. Podľa agentúry AFP to uviedla tamojšia civilná obrana. Prvotné informácie uvádzali 11 mŕtvych. Podľa palestínskej agentúry WAFA izraelská armáda útočila na niekoľkých miestach v oblastiach miest Gaza a Chán Júnis. Armáda podľa serveru The Times of Israel už skôr útoky potvrdila s tým, že boli reakciou na streľbu na jej vojakov zo strany teroristov v oblasti Chán Júnisu na juhu pásma.

19.11.2025 18:09 , aktualizované: 18:56
Israel Palestinians Gaza Foto: ,
Palestínčania v stredu 19. novembra 2025 pri prijímaní darovaných potravín v komunitnej kuchyni v Nuseirate v centrálnom pásme Gazy.
debata (1)

Podľa izraelskej armády sa incident, pri ktorom nebol zranený žiadny vojak, stal na východnej strane takzvanej žltej línie prímerie, ktorú armáda ovláda. Izrael streľbu označil za porušenie prímeria, ktoré v pásme nadobudlo platnosť 10. októbra. Pri izraelských úderoch následne zahynulo šesť ľudí v meste Gaza a päť ľudí v oblasti Chán Júnisu, uviedla tamojšia civilná obrana.

Izraelský vojak a zadržaná Greta Thunbergová
Video

Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023 po tom, čo ozbrojenci Hamásu a jeho spojencov pri teroristickom útoku na juhu Izraela pozabíjali okolo 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníci. Izrael následne začal rozsiahlu vojenskú operáciu, pri ktorej jeho armáda podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ovládaného Hamasom, zabila najmenej 69.513 Palestínčanov a ďalších 170.745 zranila. Tieto údaje, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, ale podľa zahraničných mimovládnych organizácií vyše 80 percent obetí boli civilisti. Od začiatku súčasného prímeria bolo v sutinách nájdených 571 tiel ľudí zabitých pri izraelských úderoch z uplynulých mesiacov.

Libanon Izrael Armáda vojaci Čítajte viac Izraelský úder na utečenecký tábor na juhu Libanonu zabil 13 ľudí
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #Pásmo Gazy #izraelsko-palestínsky konflikt
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"