Izraelské údery zabili v Gaze 22 ľudí, armáda vraj reagovala na streľbu teroristov

Podľa izraelskej armády sa incident, pri ktorom nebol zranený žiadny vojak, stal na východnej strane takzvanej žltej línie prímerie, ktorú armáda ovláda. Izrael streľbu označil za porušenie prímeria, ktoré v pásme nadobudlo platnosť 10. októbra. Pri izraelských úderoch následne zahynulo šesť ľudí v meste Gaza a päť ľudí v oblasti Chán Júnisu, uviedla tamojšia civilná obrana.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023 po tom, čo ozbrojenci Hamásu a jeho spojencov pri teroristickom útoku na juhu Izraela pozabíjali okolo 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníci. Izrael následne začal rozsiahlu vojenskú operáciu, pri ktorej jeho armáda podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ovládaného Hamasom, zabila najmenej 69.513 Palestínčanov a ďalších 170.745 zranila. Tieto údaje, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, ale podľa zahraničných mimovládnych organizácií vyše 80 percent obetí boli civilisti. Od začiatku súčasného prímeria bolo v sutinách nájdených 571 tiel ľudí zabitých pri izraelských úderoch z uplynulých mesiacov.Čítajte viac Izraelský úder na utečenecký tábor na juhu Libanonu zabil 13 ľudí