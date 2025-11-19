Polovičná armáda, Ukrajina bez území a aj zbraní. Trumpov plán prímeria ide po ruke Putinovi

Jedným z radu bodov návrhu je aj požiadavka na zníženie veľkosti ukrajinských ozbrojených síl na polovicu, povedali agentúre dvaja ľudia, ktorí si nepriali byť menovaní vzhľadom na citlivosť tejto záležitosti. Washington podľa nich chce, aby Kyjev hlavné body plánu prijal.
Server Axios už v utorok s odkazom na nemenovaných amerických a ruských predstaviteľov napísal, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa v utajení konzultuje s Ruskom nový mierový plán pre Ukrajinu. Návrh, inšpirovaný Trumpovým plánom prímeria v Pásme Gazy, má údajne 28 bodov a zahŕňa mier na Ukrajine, bezpečnostné záruky, bezpečnosť v Európe a budúce vzťahy USA s Ruskom a Ukrajinou.
Kyjevský spravodajca denníka Financial Times v stredu napísal, že podľa jeho zdrojov bol plán pripravený narýchlo a odzrkadľuje maximalistické požiadavky Kremľa. Vo funkcii by mal skončiť aj prezident Volodymyr Zelenskyj.Čítajte viac Trump niečo pečie s Rusmi. Skutočný mier alebo len diktát pre Ukrajinu (a Európu)?
Formuláciu plánu vedie americký zvláštny vyslanec Steve Witkoff, ktorý už o ňom rokoval s ruským vyslancom Kirillom Dmitrijevom aj so šéfom ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustemom Umerovom. Biely dom už tiež začal o návrhu informovať európskych činiteľov, napísal Axios s odvolaním sa na svoje zdroje.Čítajte viac Na Rusko leteli americké strely ATACMS. Moskva hlási, že nič nezasiahli a spustila krvavú odvetu