Po korupčnom škandále časť poslancov z tábora Zelenského žiada zmenu vlády. Čo urobí prezident?

Pripomeňme, že pre úplatkársku aféru stratili svoju funkciu už dvaja členovia vlády a podozrenia smerujú aj k Andrijovi Jermakovi, ktorý je šéf prezidentskej kancelárie Volodymyra Zelenského. Ako o nedôveryhodnom sa hovori ešte aj o exministrovi obrany Rustemovi Umerovovi, ktorý teraz pôsobí na poste tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny.
Zelenskyj, ktorý bol posledné štyri dni na rokovaniach v štyroch zahraničných štátoch, má dnes debatovať s predstaviteľmi vládnucej strany Sluha národa. Jeden z jej poslancov Mykyta Poturajov na sociálnej sieti Facebook napísal, že rozsah korupcie a ďalšia kríza dôvery v štátne orgány predstavujú priame ohrozenie Ukrajiny. Za správne preto považuje s viacerými vládnymi poslancami vytvorenie „vlády národnej odolnosti". „Vyzývame všetky parlamentné proukrajinské sily vzdať sa straníckych a personálnych priorít, ktoré môžu brániť takémuto zjednoteniu," zdôraznil Poturajov.
Iniciátori by radi videli v novej vláde v prvom rade odborníkov, nechceli by, aby vznikla na základe straníckych kvót. Za jej hlavné úlohy by považovali obranu štátu proti ruskej agresii a boj proti korupcii. Sľubujú si od toho okrem iného aj zachovanie dôvery Ukrajiny v očiach jej spojencov.
K výzve sa pripojilo približne tridsať poslancov Sluhu národa (táto strana vo voľbách v roku 2019 získala v 450-člennom parlamente až 254 mandátov). Ďalší jej poslanec Vitalij Vojcechovskij poznamenal, že vo vládnom tábore rastie napätie. Naznačil, že ak nenastanú dôležité zmeny, viacerí by mohli odísť z poslaneckého klubu. „Moji kolegovia sa prestali báť verejne kritizovať kroky vlády, čo môže signalizovať vážne zmeny v monolitnej väčšine," upozornil v rozhovore pre server Večir.LIVE. Odmieta však hovoriť o rozkole v radoch Sluhu národa: „Je to prejav demokracie a otvorenej politickej diskusie."
Predseda poslaneckého klubu vládnucej strany Davyd Arachamija uviedol, že predstava o vytvorení novej vlády neodzrkadľuje pozíciu celej frakcie. „Je to vyhlásenie jednotlivých poslancov, majú na to právo. Chcel by som však zdôrazniť, že by sa to nemalo považovať za stanovisko celého poslaneckého klubu," napísal na sociálnej sieti Telegram.