Kyjev stráca veľkú podporu: kľúčový vyslanec Trumpa pre Ukrajinu končí

Funkcia osobitného vyslanca je dočasná a aby mohol vyslanec vo svojej funkcii zotrvať viac ako rok, mal by byť potvrdený Senátom. Kellogg naznačil, že január by bol vhodným časom na jeho odchod z funkcie vzhľadom na platnú legislatívu. Za osobitného vyslanca bol vymenovaný po inaugurácii Trumpa 20. januára.
Reuters usudzuje, že jeho odchod bude nepríjemnou správou pre Kyjev, keďže tento 81-ročný generálporučík vo výslužbe zastával voči Ukrajine chápavý postoj na rozdiel od iných členov Trumpovho kabinetu. Kellogg napríklad omnoho dôraznejšie odsudzoval ruské útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru a dostal sa aj do sporu s ďalším Trumpovým vyslancom Steveom Witkoffom, ktorý presadzuje, aby Ukrajina Rusku odovzdala časť svojho územia.
Podľa jedného zo zdrojov Kellogg usúdil, že Ukrajinou sa v Trumpovej administratíve zoberá príliš mnoho ľudí a vláda si neuvedomuje, že mierové rokovania zámerne naťahuje Moskva, a nie Kyjev. Ďalší zdroj prezradil, že Kellogg nikdy neplánoval pôsobiť ako vyslanec príliš dlho.
Kelloggovi sa počas pôsobenia vo funkcii vyslanca podarilo vyjednať dohodu o prepustení bieloruských politických väzňov výmenou za čiastočné zrušenie sankcií. Na slobodu sa v júni dostal Siarhej Cichanovski, manžel bieloruskej opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej, ako aj ďalší odsúdení Bielorusi a cudzinci.
V súčasnosti nie je jasné, kto Kellogga vo funkcii nahradí a či vôbec bude nový vyslanec vymenovaný. Spojené štáty nemajú v Kyjeve ani veľvyslanca, keďže sa stále čaká na jeho schválenie Senátom.Čítajte viac USA predložili Kyjevu tvrdý mierový plán: žiadajú odovzdanie celého Donbasu, redukciu armády aj zbraní