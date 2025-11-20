Rusi spoznali nový účet za Putinovu vojnu. Budú platiť vyššie dane a štát dá menej peňazí na ochranu ich zdravia

Po novom sa DPH zvýši zo súčasných 20 percent na 22 percent. „Podľa odhadov ministerstva financií to prinesie dodatočný príjem vo výške 1,2 bilióna rubľov," poznamenal server Moscow Times. V prepočte to vychádza na 13 miliárd eur.
Zmeny v daňovom systéme zasiahnu aj malé podniky. Štát sa totiž rozhodol upraviť hranicu, od ktorej sa stávajú platcami DPH. Doteraz ju neplatili v prípade, že ich ročný príjem dosiahol menej ako 60 miliónov rubľov (650-tisíc eur). Posun smerom nadol bude výrazný: dotkne sa to každého s príjmom nad 20 miliónov rubľov. To však nie je všetko, pretože tento príjem bude smerodajný v budúcom roku. V roku 2027 to má byť 15 miliónov rubľov a v ďalšom roku 10 miliónov rubľov.
V prípade platcov DPH to pritom mohlo vyzerať ešte horšie, pôvodný zámer sa podarilo zmäkčiť. „Do druhého čítania sa rozhodlo o menšom zmiernení tempa rastu daňového zaťaženia. Zavedenie DPH pre malé firmy bude postupnejšie, ako sa plánovalo," podotkol denník Kommersant.
Finančne najväčšou kapitolou je to, čo sa označuje za národnú obranu. Tá pohltí až 30 percent rozpočtových výdavkov. V budúcom roku sa počíta s nákladmi v objeme 12,9 bilióna rubľov, o rok neskôr ešte s väčšou sumou a mierny pokles nastane až v roku 2028. Počas najbližších troch rokov by armáda a nákup zbraní mali stáť Rusko v prepočte dokopy až 423 miliárd eur.
Oblasť zdravotníctva si nijako neprilepší. V tomto roku štát naň vyčlenil 1,86 bilióna rubľov a v ďalšom roku to bude 1,87 bilióna rubľov. Je to síce o 100 miliárd rubľov viac, ale s prihliadnutím na infláciu to reálne bude menej peňazí.
Niektoré sféry zdravotníctva si pohoršia. Moscow Times poukázal na to, že na federálny projekt urgentnej starostlivosti pôjde až o 28 percent menej peňazí ako v tomto roku. Program boja proti cukrovke dostane o 13 percent menej financií a proti rakovine štát vynaloží o 3,1 percenta menej zdrojov. Mínus 2,5 percenta sa vzťahuje na kardiovaskulárne ochorenia.
Ruská ekonomika sa nenachádza v dobrej kondícii. „Hospodársky rast trpel pre vysoké úrokové sadzby centrálnej banky, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 16,5 %. Ich cieľom je kontrolovať infláciu na úrovni 8 %, ktorú poháňali štátne nákupy zbraní," napísala agentúra AP.
Vlády v Rusku mali v minulosti za svoj cieľ udržiavať deficit štátneho rozpočtu na úrovni okolo jedného percenta, ale teraz sú to až viac ako dve percentá. Vlani sa predpokladalo, že tohtoročný deficit dosiahne len 0,5 %, ale zrejme to bude nakoniec až okolo 2,5 %. V budúcom roku by Rusko chcelo mať schodok do 1,6 %, ale viacerí zahraniční analytici označujú tento zámer za nesplniteľný. Pochopiteľne, že tento ukazovateľ výrazne ovplyvní to, či sa konečne skončí ruská vojna proti Ukrajine alebo sa v bojoch bude pokračovať.