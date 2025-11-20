Putin bol hospitalizovaný, podrobil sa lekárskej prehliadke. Vďaka Bohu, konštatoval po nej

„Vďaka Bohu, všetko bolo v poriadku,“ vyhlásil 73-ročný prezident počas návštevy výstavy v Moskve. Vysvetlil, že nedávno bol hospitalizovaný, no z nemocnice ho hneď na ďalší deň prepustili.
DPA pripomína, že Putinove zdravie je už roky predmetom neustálych špekulácií. Kremeľ podľa agentúry miestami až dramaticky zdôrazňuje jeho fyzickú kondíciu a na fotografiách ho v minulosti bolo vidno bez trička v divočine či potápajúceho sa za starovekými amforami.
Napriek tvrdeniam Kremľa sa špekulácie o Putinovom zdravotnom stave v poslednej dobe zintenzívnili v dôsledku jeho niekedy dlhších absencií na verejnosti. Podľa DPA niektoré špekulácie dokonca naznačujú, že má dvojníka, no Kremeľ tieto tvrdenia opakovane odmieta.