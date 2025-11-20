ONLINE: NBC: Plán pre Ukrajinu má súhlas Trumpa. Budanov: Okno pre mier sa otvorí vo februári

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 366 dní
5:00 Prezident Donald Trump tento týždeň schválil 28-bodový plán pre mier medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý najvyšší predstavitelia administratívy potichu vypracovali počas posledných niekoľkých týždňov v konzultácii s ruským vyslancom Kirillom Dmitrijevom a ukrajinskými predstaviteľmi, povedal pre americký kanál NBC News vysoký predstaviteľ administratívy.
Na formulovaní plánu sa podieľali Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, viceprezident J. D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio a prezidentov zať Jared Kushner, uviedol úradník.
„Plán sa zameriava na poskytnutie bezpečnostných záruk obom stranám s cieľom zabezpečiť trvalý mier,“ povedal vysoký predstaviteľ pre NBC News. "Zahŕňa veci, ktoré Ukrajina chce a potrebuje pre trvalý mier.“
Úradník neuviedol podrobnosti plánu, o ktorom sa domnieva, že je stále predmetom rokovaní s kľúčovými zúčastnenými stranami. O existencii plánu ako prvá informovala spoločnosť Axios.Čítajte viac USA predložili Kyjevu tvrdý mierový plán: žiadajú odovzdanie celého Donbasu, redukciu armády aj zbraní
Traja americkí predstavitelia pre NBC News uviedli, že rámec mierovej dohody ešte nebol Ukrajincom predložený a že načasovanie finalizácie návrhu plánu sa zhoduje s návštevou armádnej delegácie na Ukrajine.
„Ukončenie zložitej a smrteľnej vojny, akou je tá na Ukrajine, si vyžaduje rozsiahlu výmenu serióznych a realistických myšlienok. A dosiahnutie trvalého mieru si bude vyžadovať, aby obe strany súhlasili s ťažkými, ale nevyhnutnými ústupkami. Preto vypracovávame a budeme naďalej vypracovávať zoznam potenciálnych nápadov na ukončenie tejto vojny na základe podnetov od oboch strán tohto konfliktu.“ uviedol Rubio na sociálnej sieti X.
4:59 Zima by nás mohla priblížiť k bodu, kedy by sa hypotetická mierová dohoda medzi Ukrajinou a Ruskom mohla stala možnou. Mohlo by sa tak stať začiatkom alebo v polovici februára, uviedol v rozhovore pre Channel 24 Kyrylo Budanov, šéf Hlavného spravodajského oddelenia ukrajinského ministerstva obrany, píše agentúra Unian.
Budanova sa pýtali, či sa približuje bod, kedy by kombinácia rôznych faktorov umožnila mierovú dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom.
„V zime sa k tomu priblížime, povedzme si to takto. Naše okno sa opäť otvorí v polovici februára. Všetky podujatia sa uskutočnia začiatkom februára a v polovici februára,“ uviedol Budanov. Podľa neho je potrebné, aby do situácie zasahoval americký prezident Donald Trump. Bez neho podľa Budanova neexistuje šanca, že by sa boje zastavili v súčasnom stave. Podobne sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, v stredu vyhlásil, že iba Spojené štáty na čele s prezidentom Donaldom Trumpom môžu ukončiť vojnu medzi Moskvou a Kyjevom.
Budanov podľa agentúry Unian predtým vyhlásil, že Rusko by vojnu dávno prehralo a Ukrajina by s pomocou svojich partnerov znovu dobyla všetky územia, ak by Rusko nepodporili iné krajiny vrátane Severnej Kórey. Podľa neho niektoré krajiny nepostupujú úplne čestne, lebo napriek medzinárodným sankciám umožňujú Rusku získavať zbrane, muníciu a kritické komponenty.
4:58 Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie sa vo štvrtok budú zaoberať ruskou agresiou na Ukrajine a situáciou na Blízkom východe a v Sudáne. V súvislosti s Ukrajinou budú diskutovať o ďalších krokoch proti takzvanej ruskej tieňovej flotile, pokračujú tiež diskusie o novom, už dvadsiatom balíku sankcií proti Rusku. Česko by uvítalo, keby bol prijatý čo najrýchlejšie, zatiaľ ale žiadny harmonogram stanovený nebol. Ministri budú preberať aj ďalšie sankcie, na návrh Česka bude podľa informácií ČTK zaradených na sankčný zoznam EÚ ďalších desať ľudí v súvislosti s porušovaním ľudských práv v Rusku. ČR bude na rokovaní zastupovať odchádzajúci minister zahraničia Ján Lipavský.
Veľkou témou posledných dní je aj ďalšia finančná podpora pre Ukrajinu. Na stole sú podľa Európskej komisie tri možnosti, z ktorých jednou je takzvaná reparačná pôžička Kyjevu. Očakáva sa, že definitívne rozhodnutie by malo padnúť na summite EÚ v decembri.
Európska komisia už pred časom predstavila plán, ktorý podľa nej umožní využiť až 185 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív v Európe na financovanie takzvanej reparačnej pôžičky Ukrajine bez toho, aby tieto aktíva boli skonfiškované. Niektoré krajiny majú však proti tomuto postupu výhrady a množstvo otázok technického i právneho rázu. Výhrady má Maďarsko či Slovensko, ďalšie záruky žiada Belgicko, kde sa nachádza väčšina zmrazených peňazí. Objavili sa preto už špekulácie, že by riešením mohla byť kombinácia navrhovaných variantov, a to aj vzhľadom na to, že je potrebné konať rýchlo, pretože Ukrajina peniaze potrebuje už v prvej polovici budúceho roka.