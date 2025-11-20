Trump podpísal zákon o zverejnení spisov k sexuálnemu delikventovi Epsteinovi

V noci na štvrtok o tom informovala agentúra AP s tým, že Trump ustúpil politickému tlaku v tejto kauze. Návrh zákona v utorok jednoznačne schválili Snemovňa reprezentantov a Senát.
Trumpov podpis sa očakával, lebo prezident, hoci predtým zverejnenie dokumentov odmietal, sľúbil, že tento právny predpis podpíše, ak ho schváli Kongres. Snemovňa reprezentantov v utorok podporila návrh drvivou väčšinou 427 hlasov. Jediným kongresmanom, ktorý hlasoval proti, bol republikán Clay Higgins. Senát, teda horná komora amerického Kongresu, následne vyjadril jednomyseľný súhlas.Čítajte viac Chcú odhaliť Epsteinove tajomstvá. Koho z hrobu potopí sexuálny násilník?
Demokratickí zákonodarcovia zo parlamentného výboru pre dohľad minulý týždeň zverejnili niekoľko e-mailov, v ktorých Epstein spomínal terajšieho prezidenta Trumpa. Korešpondencia podľa demokratov okrem iného zrejme naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinovom dome s jednou z obetí sexuálneho zneužívania. Výbor nakoniec zverejnil vyše 20 000 stránok dokumentov získaných z Epsteinovej pozostalosti, teraz parlamentom prijatý zákon sa týka spisov, ktoré má k dispozícii ministerstvo spravodlivosti v súvislosti s Epsteinovým vyšetrovaním.Čítajte viac Miroslav Lajčák vysvetľuje kontakty s Epsteinom: komunikáciu priznal, jeho činy ostro odsúdil
Trump tvrdí, že s Epsteinovými sexuálnymi zločinmi nemal nič spoločné a hoci boli pred desiatkami rokov spoločne odfotografovaní, prezident uviedol, že sa pred Epsteinovým odsúdením rozkmotrili. Verejnú snahu o zverejnenie vyšetrovacích dokumentov označuje za manipuláciu zo strany demokratov, ktorí podľa neho odvádzajú pozornosť od skutočných problémov krajiny, ktoré jeho vláda úspešne rieši. Zverejnenie podporil až vo chvíli, keď mnoho republikánov dalo najavo, že budú bez ohľadu na Trumpovu vôľu hlasovať za odtajnenie spisov.
Prípady týkajúce sa Epsteina vyvolávajú nielen v USA značnú pozornosť médií, keďže finančník udržiaval úzke väzby tiež s bývalým americkým prezidentom Billom Clintonom či britským princom Andrewom. Verejná a čoraz viac vyhrotená roztržka medzi republikánmi ohľadom Epsteinových spisov navyše narušila vzťahy medzi Trumpom a niektorými z jeho najvernejších priaznivcov.
Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat. Už v roku 2008 bol Epstein v rámci kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov.