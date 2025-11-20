Pravda Správy Svet V Juhočeskom kraji došlo k zrážke vlakov, hlásia vyše 40 zranených

V Juhočeskom kraji došlo k zrážke vlakov, hlásia vyše 40 zranených

Na železničnej trati medzi mestom Zliv a obcou Dívčice v okrese České Budějovice v Juhočeskom kraji došlo vo štvrtok ráno k zrážke rýchlika s osobným vlakom. Prevádzku na trati České Budějovice - Plzeň zastavili. Zranených je viac než 40 ľudí. TASR o tom informuje podľa správ serverov iDnes, iRozhlas a Novinky.cz.

20.11.2025 07:38 , aktualizované: 07:52
Nehodu nahlásili vo štvrtok o 6.15 h. „Na pomoc bolo vyslaných sedem pozemných posádok a letecká záchranná služba. Podľa prvotných informácií z miesta zásahu sú na mieste dvaja ťažko zranení a približne 40 ľahko zranených osôb,“ uviedla hovorkyňa záchrannej služby Petra Kafková.

Hovorca Správy železníc pre mimoriadne udalosti Martin Kavka novinárom oznámil, že cestujúcich z oboch vlakov evakuujú. České dráhy na svojej internetovej stránke uviedli, že na mieste zasahujú záchranné zložky a prebieha vyšetrovanie incidentu. Pre cestujúcich zabezpečujú náhradnú autobusovú dopravu.

