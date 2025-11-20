Pravda Správy Svet Mimozemská sonda? Objekt 3I/ATLAS je kométa staršia ako Slnečná sústava, vyvracia špekulácie NASA

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zverejnil nové snímky medzihviezdneho objektu 3I/ATLAS, ktorý astronómovia označili za kométu pravdepodobne staršiu ako naša Slnečná sústava. V noci na dnes o tom informovala agentúra Reuters s tým, že NASA zároveň odmietol špekulácie, že ide o mimozemskú sondu.

20.11.2025 11:50
Objekt 3I/ATLAS, ktorý odborníci prvýkrát spozorovali v júli teleskopom ATLAS v Čile, je iba tretím medzihviezdnym objektom, ktorý astronómovia v Slnečnej sústave doteraz identifikovali. Jeho nezvyčajná trajektória naznačovala, že prelieta sústavou z neznámych oblastí.

„Je prirodzené pýtať sa, čo to je. Sme radi, že svet o tom rozmýšľal spolu s nami,“ povedala Nicola Foxová z vedenia NASA. Kométu potom označila za priateľského návštevníka Slnečnej sústavy. „Rýchlo sme dokázali povedať, že jasne, rozhodne sa správa ako kométa. Určite nevidíme žiadne technické známky či čokoľvek iné, čo by viedlo k domnienke, že je to niečo iné ako kométa,“ dodala.

Odborníci doteraz v Slnečnej sústave poznajú len dva iné medzihviezdne objekty, a to 1I/'Oumuamua spozorovaný v roku 2017 a 2I/Borisov objavený o dva roky neskôr. Vo všetkých prípadoch ide o kométy.

