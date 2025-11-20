Save the Children: Explozívne zbrane zabili vlani rekordne vysoký počet detí

Takmer 12-tisíc detí vlani prišlo o život alebo utrpelo zranenia v konfliktoch na celom svete, uviedla táto britská charitatívna organizácia s odvolaním sa na údaje OSN. Ide o najvyšší počet od začiatku vedenia záznamov tohto typu v roku 2006 a napríklad oproti celkovému počtu za rok 2020 ide o nárast o 42 percent.
Predtým mali deti vo vojnových zónach väčšiu pravdepodobnosť úmrtia na podvýživu, choroby alebo zlyhávajúce zdravotnícke systémy.
Keďže sa však konflikty, ako napríklad tie v Gaze, Sudáne a na Ukrajine, odohrávajú čoraz častejšie v mestských oblastiach, deti sa ocitajú v situáciách, keď bomby a drony zasahujú nemocnice, školy a obytné oblasti, upozornila organizácia Save the Children.
Podľa jej správy bolo viac než 70 percent detských obetí vo vojnových zónach v roku 2024 výsledkom explozívnych zbraní, ako sú rakety a granáty, čo je nárast oproti priemeru 59 percent v období rokov 2020 až 2024.
„Svet je svedkom úmyselného ničenia detstva – a dôkazy sú nepopierateľné,“ povedala Narmina Strishenetsová, hlavná poradkyňa pre konflikty a humanitárnu pomoc v organizácii Save the Children UK.
„Deti platia v súčasných vojnách najvyššiu cenu… Rakety padajú tam, kde deti spia, hrajú sa a učia – a práve tie miesta, ktoré by mali byť najbezpečnejšie, ako sú ich domovy a školy, sa premieňajú na smrtiace pasce,“ dodala.
Deti majú menšie telá a vyvíjajúce sa orgány, čo znamená, že zranenia z výbuchov môžu byť oveľa vážnejšie a zotavenie môže byť zložitejšie a zdĺhavejšie, cituje AFP.
„Deti sú oveľa zraniteľnejšie voči výbušným zbraniam ako dospelí,“ povedal Paul Reavley, konzultant detskej pohotovosti a spoluzakladateľ organizácie Paediatric Blast Injury Partnership, koalície organizácie medzi organizáciou Save the Children UK a lekárskymi špecialistami.
Konflikty, ktoré si v roku 2024 vyžiadali najviac obetí medzi deťmi, sa odohrali na palestínskych územiach Gazy a okupovaného Západného brehu Jordánu, ako i v Sudáne, Mjanmarsku, na Ukrajine a v Sýrii.
V správe sa uvádza, že najsmrtiacejší konflikt pre deti za uplynulé roky je práve v Gaze, kde bolo od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2023 zabitých 20.000 detí, dodáva AFP.