Biely dom požaduje absolútnu kapituláciu Ukrajiny. Putin si vytvára pôdu pre ďalší útok, tvrdia experti

O existencii plánu ako prvý informoval server Axios, ktorý sa odvoláva na amerických a ruských predstaviteľov. Podľa týchto informácií na dokumente pracuje americký vyjednávač Steve Witkoff a ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev. Návrh má podľa Axiosu 28 bodov rozdelených do štyroch kategórií: mier na Ukrajine, bezpečnostné záruky, bezpečnosť v Európe a budúce vzťahy USA s Ruskom a Ukrajinou.
Agentúra AFP doplnila, že plán zahŕňa uznanie „nezákonnej anexie Krymu“, postúpenie okupovaných území Rusku a výrazné zníženie ukrajinskej armády na 400-tisíc vojakov.
Analytici ISW tieto podmienky hodnotia mimoriadne kriticky. Podľa nich ide o „kompletnú kapituláciu Ukrajiny“, ktorá by „Ukrajinu pripravila o kľúčové obranné pozície a schopnosti nevyhnutné na obranu pred budúcou ruskou agresiou, a to zjavne bez akýchkoľvek garancií“. ISW uvádza, že takýto plán vytvára pre Rusko priestor na obnovenie útočných operácií.
ISW dodalo, že plán bol schválený americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Americký návrh taktiež podľa medializovaných informácií požaduje, že v Záporožskej a Chersonskej oblasti by územie zostalo rozdelené podľa súčasných frontových línií, pričom menšie ruské ústupky by sa riešili neskôr. Vysokopostavený predstaviteľ blízky tejto veci pre AFP uviedol, že „dostávame signály, že musíme tento plán prijať.“
Americká administratíva sa domnieva, že je v záujme Kyjeva dohodnúť sa ihneď, pretože podľa ich analýz Ukrajina o tieto územia na bojisku pravdepodobne aj tak príde. Formálne rokovania, ktoré vedie osobitný vyslanec Steve Witkoff (ktorý o ňom podrobne diskutoval s ruským vyslancom Kirillom Dmitrijevom), sa nekonajú len medzi USA, Ruskom a Ukrajinou. Na koncipovaní plánu sa podieľajú aj Katar a Turecko, ktorých sprostredkovanie pomohlo pri vojne v Gaze.Čítajte viac Trump niečo pečie s Rusmi. Skutočný mier alebo len diktát pre Ukrajinu (a Európu)?
Rokovania sa pritom neposúvajú podľa plánov. Kremeľ oznámil, že síce s Washingtonom stále komunikuje, no pokiaľ ide o možný mierový plán, nemá od augustového summitu Trumpa s Vladimirom Putinom čo nové oznámiť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dodal, že zatiaľ nebolo vykonanej dosť práce na to, aby mohol byť usporiadaný nový summit. Ten bol pritom v polovici októbra oznámený, no následne po telefonáte ministra zahraničia Marka Rubia s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom zrušený. Biely dom už tiež začal o návrhu informovať európskych činiteľov, napísal Axios s odvolaním sa na svoje zdroje.
Witkoff mal o iniciatíve rokovať so Zelenským v stredu v Ankare, no cestu odložili, pretože Zelenskyj údajne od dohody, ktorú predtým dojednal Umerov, ustúpil a nemá záujem o Trumpovom pláne diskutovať. Zelenskyj namiesto toho cestoval do Ankary s plánom vypracovaným s európskymi partnermi, ktorý Rusko nikdy nebude akceptovať, a žiadal mierové rokovania v širšom formáte za prítomnosti európskych partnerov, tvrdí zdroj Axiosu.Čítajte viac Rusi spoznali nový účet za Putinovu vojnu. Budú platiť vyššie dane a štát dá menej peňazí na ochranu ich zdravia
Prezident Donald Trump tento týždeň schválil 28-bodový plán pre mier medzi Ruskom a Ukrajinou, povedal pre americký kanál NBC News vysoký predstaviteľ administratívy. Na formulovaní plánu sa podieľali Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, viceprezident J. D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio a prezidentov zať Jared Kushner, uviedol úradník. „Plán sa zameriava na poskytnutie bezpečnostných záruk obom stranám s cieľom zabezpečiť trvalý mier,“ povedal vysoký predstaviteľ pre NBC News. "Zahŕňa veci, ktoré Ukrajina chce a potrebuje pre trvalý mier.“
Podľa šéfky únijnej diplomacie Kaji Kallasovej Európa vždy podporovala dlhodobý a spravodlivý mier a víta akékoľvek úsilie o jeho dosiahnutie.
„Samozrejme, aby akýkoľvek plán fungoval, sú potrební Ukrajinci a Európania, to je úplne zrejmé,“ povedala podľa agentúry Unian. Kallasová tiež zdôraznil, že v tejto vojne „je jeden agresor a jedna obeť"a zatiaľ neexistujú žiadne známky ústupkov zo strany Ruska. Na otázku, či sa EÚ podieľala na vývoji v USA, Kallas odpovedal: "Pokiaľ viem, nie“. Uviedla, že o pláne budú diskutovať šéfovia ministerstiev zahraničných vecí EÚ.