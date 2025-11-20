Pravda Správy Svet Donbas v prenájme a povinný ruský jazyk. Trumpov návrh je ešte šokujúcejší

Podľa nových zistení, o ktorých informoval denník The Telegraph, má takzvaný „mierový plán USA“, vypracovaný za účasti Ruska, obsahovať požiadavku, aby Ukrajina prenajala Rusku časť Donbasu, ktorú má pod kontrolou.

20.11.2025 11:22
Ukrajinský vojak, vojna na Ukrajine Foto:
Ukrajinský vojak Brigády Liuť brániaci svoju zem na neznámom mieste. Tamojšie ministerstvo zverejnilo fotografiu s popisom: "Pokračujeme v našom boji za modro-žltú vlajku a budúce generácie."
Podľa plánu Kyjev síce odovzdá kontrolu nad Donbasom, ale ponechá si vlastnícke právo. Ako uviedli zdroje oboznámené s návrhom, „Rusko bude platiť nešpecifikovaný nájom za kontrolu nad regiónom“.

Rusi chcú celý Doneck? Z ich tankov tam robia Ukrajinci šrot
Ukrajinskí vojaci piatej útočnej brigády spôsobili ruským nepriateľom vážne straty v smere na Kramatorsk. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„Plán s 28 bodmi bol dôkladne prerokovaný USA a Ruskom počas nedávnych tajných rokovaní, čo opäť vyvolalo obavy, že Ukrajina je odsunutá z diskusie o svojej budúcnosti,“ napísal denník.

Okrem toho, že Ukrajina musí odovzdať svoje územia, plán predpokladá zníženie počtu Ozbrojených síl Ukrajiny na polovicu a zákaz vlastniť rakety dlhého doletu.

Donald Trump, Vladimir Putin Čítajte viac Biely dom požaduje absolútnu kapituláciu Ukrajiny. Putin si vytvára pôdu pre ďalší útok, tvrdia experti

Plán tiež zablokuje rozmiestnenie zahraničných vojsk na Ukrajine, ukončí vojenskú pomoc USA a zakáže pristátie zahraničných diplomatických lietadiel v krajine. Ruský jazyk sa stane štátnym a Ruská pravoslávna cirkev získa oficiálny status na okupovaných územiach.

Ukrajine má byť zároveň umožnené rokovať o bezpečnostných zárukách s USA a európskymi vládami „na podporu možného prímeria“. Podľa zdrojov „Biely dom požadoval od prezidenta Volodymyra Zelenského, aby súhlasil s týmito podmienkami“.

Obchodný štýl Trumpa

The Telegraph uviedol, že myšlienka prenajať Donbas zapadá do „obchodného štýlu dohôd Donalda Trumpa“. Donbas je podľa denníka „bohatý na nerastné suroviny“ a Moskva by mala platiť „daň z pôdy, aby kompenzovala finančné straty, ktoré Ukrajina utrpela v dôsledku straty prístupu k svojim územiam“.

Hoci odovzdanie územia by podľa ukrajinskej ústavy vyžadovalo referendum, návrh prenájmu by takúto povinnosť obchádzal.

Rezignácia amerického emisára

Po zverejnení informácií o pláne oznámil svoju rezignáciu generálporučík Keith Kellogg, špeciálny predstaviteľ Donalda Trumpa pre Ukrajinu. Podľa jeho spolupracovníka „Kellogg sa domnieva, že Rusko zavádza Trumpovu administratívu“.

Zelenskyj sa pred stretnutím s Trumpom stretol s Kelloggom
Európske zdroje citované denníkom tvrdia, že detaily plánu nepoznali. The Telegraph pripomenul, že európski predstavitelia vraj „často súkromne kritizujú“ amerického vyjednávača Steva Witkoffa, pretože ho považujú za „príliš náchylného na vplyv Rusov“. Podľa dostupných informácií sa na príprave plánu podieľajú aj Katar a Turecko, ktoré podporujú sprostredkovateľské úsilie USA.

Na Donbase pokračujú ťažké boje, najmä v meste Pokrovsk, ktoré The Telegraph označuje za najdôležitejší logistický uzol Ukrajiny.

Kritická situácia pri Pokrovsku. Ukrajinci odrazili ďalší ruský útok
