Donbas v prenájme a povinný ruský jazyk. Trumpov návrh je ešte šokujúcejší

Podľa plánu Kyjev síce odovzdá kontrolu nad Donbasom, ale ponechá si vlastnícke právo. Ako uviedli zdroje oboznámené s návrhom, „Rusko bude platiť nešpecifikovaný nájom za kontrolu nad regiónom“.
„Plán s 28 bodmi bol dôkladne prerokovaný USA a Ruskom počas nedávnych tajných rokovaní, čo opäť vyvolalo obavy, že Ukrajina je odsunutá z diskusie o svojej budúcnosti,“ napísal denník.
Okrem toho, že Ukrajina musí odovzdať svoje územia, plán predpokladá zníženie počtu Ozbrojených síl Ukrajiny na polovicu a zákaz vlastniť rakety dlhého doletu.Čítajte viac Biely dom požaduje absolútnu kapituláciu Ukrajiny. Putin si vytvára pôdu pre ďalší útok, tvrdia experti
Plán tiež zablokuje rozmiestnenie zahraničných vojsk na Ukrajine, ukončí vojenskú pomoc USA a zakáže pristátie zahraničných diplomatických lietadiel v krajine. Ruský jazyk sa stane štátnym a Ruská pravoslávna cirkev získa oficiálny status na okupovaných územiach.
Ukrajine má byť zároveň umožnené rokovať o bezpečnostných zárukách s USA a európskymi vládami „na podporu možného prímeria“. Podľa zdrojov „Biely dom požadoval od prezidenta Volodymyra Zelenského, aby súhlasil s týmito podmienkami“.
Obchodný štýl Trumpa
The Telegraph uviedol, že myšlienka prenajať Donbas zapadá do „obchodného štýlu dohôd Donalda Trumpa“. Donbas je podľa denníka „bohatý na nerastné suroviny“ a Moskva by mala platiť „daň z pôdy, aby kompenzovala finančné straty, ktoré Ukrajina utrpela v dôsledku straty prístupu k svojim územiam“.
Hoci odovzdanie územia by podľa ukrajinskej ústavy vyžadovalo referendum, návrh prenájmu by takúto povinnosť obchádzal.
Rezignácia amerického emisára
Po zverejnení informácií o pláne oznámil svoju rezignáciu generálporučík Keith Kellogg, špeciálny predstaviteľ Donalda Trumpa pre Ukrajinu. Podľa jeho spolupracovníka „Kellogg sa domnieva, že Rusko zavádza Trumpovu administratívu“.
Európske zdroje citované denníkom tvrdia, že detaily plánu nepoznali. The Telegraph pripomenul, že európski predstavitelia vraj „často súkromne kritizujú“ amerického vyjednávača Steva Witkoffa, pretože ho považujú za „príliš náchylného na vplyv Rusov“. Podľa dostupných informácií sa na príprave plánu podieľajú aj Katar a Turecko, ktoré podporujú sprostredkovateľské úsilie USA.
Na Donbase pokračujú ťažké boje, najmä v meste Pokrovsk, ktoré The Telegraph označuje za najdôležitejší logistický uzol Ukrajiny.