Chceli by ste v Beléme zostať? Poslankyňa vyzvala Merza, aby sa ospravedlnil za svoje výroky

Nemecká poslankyňa z opozičnej strany Zelení Lisa Badumová vyzvala nemeckého kancelára Friedricha Merza, aby sa ospravedlnil za svoje vyjadrenia o brazílskom meste Belém, v ktorom sa tento rok koná klimatický summit COP30. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

20.11.2025 11:50
Merz odcestoval do Belému na summit pred dvoma týždňami. Po návrate do Berlína kancelár uviedol, že sa opýtal novinárov, ktorí ho na ceste sprevádzali, či by niekto z nich chcel zostať v tomto meste.

„Nikto nezdvihol ruku,“ povedal Merz. Tvrdil, že reportéri boli šťastní, že sa vrátili do Nemecka, ktoré opísal ako „jednu z najkrajších krajín na svete“.

Toto vyhlásenie vyvolalo pobúrené odozvy v Brazílii vrátane prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. Ten v reakcii povedal, že Merz mal navštíviť bar v meste, zatancovať si a vyskúšať miestnu kuchyňu. „Potom by si uvedomil, že Berlín mu neponúka ani desať percent kvality, ktorú poskytuje (brazílsky) štát Pará a mesto Belém,“ zdôraznil Silva.

V liste Badumová, ktorá sa konferencie v brazílskom meste taktiež zúčastňuje, vyjadrila poľutovanie nad Merzovými výrokmi. Povedala, že sa za ne v rozhovoroch s miestnymi obyvateľmi musela niekoľkokrát ospravedlniť. Dodala, že Merzove komentáre neodzrkadľujú Nemecko, ktoré chce reprezentovať.

Poslankyňa, ktorá je zároveň hovorkyňou Zelených pre klimatickú politiku, vyzvala Merza, aby sa ospravedlnil brazílskemu prezidentovi a obyvateľom Belému. Dodala tiež, že klimatická kríza si vyžaduje medzinárodnú solidaritu a spoluprácu a nie „úzkoprsú aroganciu“.

Viac na túto tému: #Nemecko #Brazília #Friedrich Merz #COP30
