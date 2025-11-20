Chceli by ste v Beléme zostať? Poslankyňa vyzvala Merza, aby sa ospravedlnil za svoje výroky

Merz odcestoval do Belému na summit pred dvoma týždňami. Po návrate do Berlína kancelár uviedol, že sa opýtal novinárov, ktorí ho na ceste sprevádzali, či by niekto z nich chcel zostať v tomto meste.
„Nikto nezdvihol ruku,“ povedal Merz. Tvrdil, že reportéri boli šťastní, že sa vrátili do Nemecka, ktoré opísal ako „jednu z najkrajších krajín na svete“.
Toto vyhlásenie vyvolalo pobúrené odozvy v Brazílii vrátane prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. Ten v reakcii povedal, že Merz mal navštíviť bar v meste, zatancovať si a vyskúšať miestnu kuchyňu. „Potom by si uvedomil, že Berlín mu neponúka ani desať percent kvality, ktorú poskytuje (brazílsky) štát Pará a mesto Belém,“ zdôraznil Silva.
V liste Badumová, ktorá sa konferencie v brazílskom meste taktiež zúčastňuje, vyjadrila poľutovanie nad Merzovými výrokmi. Povedala, že sa za ne v rozhovoroch s miestnymi obyvateľmi musela niekoľkokrát ospravedlniť. Dodala, že Merzove komentáre neodzrkadľujú Nemecko, ktoré chce reprezentovať.
Poslankyňa, ktorá je zároveň hovorkyňou Zelených pre klimatickú politiku, vyzvala Merza, aby sa ospravedlnil brazílskemu prezidentovi a obyvateľom Belému. Dodala tiež, že klimatická kríza si vyžaduje medzinárodnú solidaritu a spoluprácu a nie „úzkoprsú aroganciu".