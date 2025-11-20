Poľské médiá zverejnili celé mená podozrivých zo sabotáže, Varšava žiada ich vydanie

Poľská prokuratúra o deň skôr oboch mužov obvinila z diverzie teroristickej povahy na pokyn ruských spravodajských služieb, ale identifikovala ich iba ako Okeksandra K. a Jevhenija I. Ani jedného poľské úrady nezadržali, pretože utiekli do Bieloruska, odkiaľ predtým do Poľska pricestovali. V prípade dolapenia a odsúdenia im v Poľsku hrozí doživotie.
Podľa Onetu štyridsaťjedenročný Ivanov a tridsaťdeväťročný Kononov strávili v Poľsku len niekoľko hodín. Z Poľska odcestovali do Bieloruska hneď v noci zo soboty na nedeľu, uviedol v stredu hovorca prokuratúry.
Ivanova, ktorý pochádza z Charkovskej oblasti, podľa ukrajinských médií zverbovali ruské zvláštne služby vlani v januári. Spolupracoval s dôstojníkom ruskej vojenskej rozviedky GRU Jurijom Syzovom, ktorý mu nariadil pripraviť sabotáž v levovskom podniku na výrobu dronov.
Sabotáž sa nepodarila, pretože nastraženú nálož si všimla upratovačka, uviedol server Wirtualna Polska, ktorý meno riadiaceho ruského dôstojníka uviedol v podobe Jurij Sizov z GRU.Čítajte viac Obvinení zo sabotáže v Poľsku utiekli do Bieloruska, Sikorski sľubuje odvetu. Na kritickú infraštruktúru nasadili 10-tisíc vojakov
Žiadajú ich vydanie
Poľsko odovzdalo Bielorusku diplomatickú nótu so žiadosťou o vydanie podozrivých zo sabotáže. Uviedol to hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Maciej Wewior, ktorý dodal, že bieloruský chargé d’affaires bol v stredu predvolaný na ministerstvo, kde mu bola nóta doručená. Podľa poľskej diplomacie sa žiadosť týka vydania osôb podozrivých z odpálenia výbušnín a poškodenia železničnej trate.
Hovorca zároveň oznámil, že do polnoci 23. decembra musí byť uzavretý ruský konzulát v Gdansku, pričom jeho pracovníci majú opustiť Poľsko. Rozhodnutie o zrušení posledného ruského konzulátu v krajine prijal minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski.
Podľa prieskumu agentúry Ariadna pre portál Wirtualna Polska si 68 percent Poliakov myslí, že Rusko v budúcnosti uskutoční ďalšie akty diverzie v Poľsku. Viac než polovica opýtaných zároveň tvrdí, že Poľsko nie je dostatočne pripravené na hybridné hrozby a diverzné akcie zo strany cudzích štátov.
Poľskí predstavitelia sa predtým zmienili, že jeden z podozrivých bol za sabotáž odsúdený – v neprítomnosti – súdom v Ľvove na západe Ukrajiny a že druhý pochádza z Donbasu na východe krajiny, ktorého časť už na jar 2014 ovládli separatisti podporovaní Ruskom.
Onet dnes pripomenul, že poškodenie koľají pri obci Życzyn neďaleko stanice Mika, ohlásil rušňovodič jedného vlaku v nedeľu ráno. Obhliadka miesta ukázala, že koľaje zničil výbuch, na mieste policajti našli kameru a tiež druhú nálož, ktorá nevybuchla. V nedeľu sa stal ďalší incident pri meste Pulawy na východe Poľska, kde poškodené trakčné vedenie prinútilo vlak so 475 cestujúcimi k náhlemu zastaveniu. Na koľajniciach sa našli kovové predmety, ktoré mohli súpravu vykoľajiť.Čítajte viac Tusk vidí za výbuchom v Poľsku záujmy Putina, Kremeľ to popiera. Čo by Rusi mohli sledovať sabotážou na železnici?