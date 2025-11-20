Pravda Správy Svet Obria pokuta pre Zuckerberga. V Španielsku musí zaplatiť takmer pol miliardy eur

Španielsky súd nariadil vo štvrtok majiteľovi Facebooku, spoločnosti Meta, zaplatiť miestnym médiám 479 miliónov eur ako odškodnenie za „nekalú hospodársku súťaž“.

20.11.2025 12:07
Madridský obchodný súd rozhodol, že spoločnosť Meta získala „významnú konkurenčnú výhodu“ zobrazovaním reklám na svojich platformách sociálnych médií v rozpore s nariadením EÚ o ochrane o ochrane osobných údajov, uvádza sa v rozhodnutí španielskeho súdu.

Meta čelí vyšetrovaniu aj zo strany španielskej vlády pre možné porušenie súkromia používateľov jej sociálnych platforiem. Oznámil to v stredu premiér Pedro Sánchez. Jeho kabinet plánuje predvolať zástupcu Mety, aby vypovedal pred výborom dolnej komory španielskeho parlamentu.

Vyšetrovanie vychádza z výskumu niekoľkých medzinárodných inštitúcií, ktoré zistili, že Meta používala skrytý mechanizmus na to, aby sledovala aktivity používateľov zariadení Android na webových stránkach.

„V Španielsku je zákon nad akýmkoľvek algoritmom alebo veľkou technologickou platformou. A každý, kto poruší naše práva, ponesie dôsledky,“ uviedol Sánchez podľa vyhlásenia svojej kancelárie.

Facebook / WhatsApp / Instagram / Čítajte viac Facebook, Instagram a TikTok porušujú pravidlá EÚ, tvrdí eurokomisia

Vláda v Madride podozrieva spoločnosť Meta z možného porušenia rôznych zákonov EÚ týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany súkromia. Patrí medzi ne aj všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), smernica o elektronickom súkromí a nariadenia o digitálnych trhoch (DMA) a o digitálnych službách (DSA).

Európska komisia v októbri dospela k predbežným zisteniam, že sociálne siete Instagram, Facebook a TikTok porušujú pravidlá EÚ, pretože podľa nej neposkytujú príslušným orgánom dostatočný prehľad o údajoch, ktoré majú byť verejne dostupné, ako to vyžaduje nariadenie DSA. Komisia navyše tvrdí, že Meta, ktorá vlastní Facebook a Instagram, neumožňuje jednoducho nahlasovať nelegálny obsah a odvolať sa proti rozhodnutiam o moderovaní obsahu.

