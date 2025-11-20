Moskva: Ukrajinci pripravovali vraždu ruského exministra obrany. Ako mal vyzerať atentát na Sergeja Šojgua?

Správe o chystanej likvidácii Šojgua predchádzala informácia Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) z minulého piatku, že sa jej agentom podarilo zabrániť atentátu na významného ruského predstaviteľa. O koho išlo, však FSB nekonkretizovala. Uviedla iba to, že odhalila a zatkla štyi osoby, ktoré sa podľa nej mali podieľať na atentáte.
Neskôr noviny Moskovskij komsomolec napísali, že terčom mal byť Šojgu. Ozrejmili, že vraždu si objednala ukrajinská tajná služba. Správu prevzala aj ruská štátna tlačová agentúra TASS. Oficiálni predstavitelia v Kyjeve toto tvrdenie nijako nekomentovali. O prípadnej ukrajinskej stope sa nezmieňujú ani tamojšie médiá. „Diverzanti pripravovali vraždu, keď mal Šojgu prísť na cintorín, kde sú pochovaní jeho príbuzní," napísal Moskovskij komsomolec s odvolaním sa na svoje zdroje v FSB.
Ide o Trojekurovský cintorín v Moskve, ktorý má rozlohu takmer 34 hektárov. Svoj hrob tam majú aj obaja rodičia Šojgua. Výročie smrti jeho matky pripadá na 12. november. Páchatelia asi predpokladali, že Šojgu ten deň príde na cintorín (bolo to minulý týždeň stredu).Čítajte viac Moskovský súd uvalil väzbu na Šojguovho námestníka. Obvinil ho z korupcie
FSB tvrdí, že plán spočíval v tom, že keď sa Šojgu priblíži k hrobu matky a otca, exploduje na ňom nálož. Podľa vyšetrovateľov výbušné zariadenie bolo skryté vo veľkej váze s kvetmi položenej na hrobe. Bola k nej pripevnená kamera, ktorá mala monitorovať pohyb v okolí, respektíve poskytnúť informáciu o príchode politika.
Šojgu má zabezpečený najvyšší stupeň ochrany. Ruské médiá odhadujú, že ho vonku sprevádza až 15 ochrankárov. Jeho očakávaná návšteva cintorína mohla byť takpovediac ideálnou príležitosťou na likvidáciu. „Zločinci pochopili, že pri jeho dome alebo pri pracovisku sa k nemu nedokážu priblížiť, preto sa rozhodli pre cintorín. Je to najvhodnejšie miesto, lebo sa tam nachádza málo ľudí, nie sú tam kamery, jedine pri vstupe do areálu," poznamenal pre server News kriminalista Michail Ignatov.Čítajte viac Čo možno čakať od kremeľského vládcu po piatej korunovácii?
Ak sa dá veriť tvrdeniu FSB, potom prsty v chystanom atentáte mali štyria ľudia: nelegálny migrant z nejakej stredoázijskej republiky, ruský manželský pár a rodák z Tadžikistanu s ruským občianstvom, ktoré získal v roku 2010. Manželia sú údajne narkomani, ktorí sa liečia zo závislosti na omamných a psychotropných látkach. Objednávatelia vraždy z Ukrajiny im vraj ako jednu z odmien sľúbili drogy.
Čo sa týka Tadžika, ten sa v v roku 2016 podieľal v Rusku na nájomnej vražde jedného podnikateľa s jeho manželkou. Muž pri streľbe zomrel, žene lekári zachránili život. Likvidáciu si objednala jedna žena, ktorá biznismenovi dlhovala peniaze. Tadžikovi sa podarilo utiecť do zahraničia. Tvrdenie, že potom žil v Kyjeve, sa nedá overiť ako pravdivé.
Správu Moskovského komsomolca potvrdilo niekoľko ruských poslancov (FSB sa naďalej bližšie nevyjadruje). „Cieľom bolo vyvolať paniku v našej spoločnosti," poznamenal pre server Lenta člen dolnej komory parlamentu Andrej Kolesnik. „Bol to pokus o úder na bezpečnosť Ruska," pridal sa ďalší poslanec Jurij Švytkin v narážke na významnú pozíciu Šojgua.
Ukrajincom sa už podarilo zlikvidovať viacerých dôležitých predstaviteľov ruskej armády priamo na území Ruska. Vražda Šojgua by znamenala z ich pohľadu doteraz jednoznačne takpovediac najcennejšiu trofej.Čítajte viac Splní Putin Prigožinov sen? Po Šojguovi môže padnúť aj Gerasimov