Aj na veky vekov. Súd EÚ rozhodol o skladovaní genetických dát kriminálnikov

Súdny dvor Európskej únie tak dnes odpovedal na otázku českého Najvyššieho správneho súdu ohľadom konania s nemenovaným štátnym úradníkom. Štáty EÚ tiež podľa súdu za určitých podmienok nemusia stanoviť maximálnu dobu uchovávania dát.
V roku 2017 uložil český súd štátnemu činiteľovi trest okrem iného za zneužitie úradnej moci. Polícia pri šetrení tohto prípadu napriek námietkam muža nariadila odobratie jeho odtlačkov prstov, steru zo sliznice ústnej dutiny, zhotovenie fotografií a spísanie jeho opisu. Odsúdený ale v samostatnom konaní identifikačné postupy polície a uchovávania údajov napadol, pretože podľa neho predstavovali protiprávny zásah do jeho základného práva na rešpektovanie súkromného života.
Český súd sťažnosti muža najskôr vyhovel a nariadil bezpečnostným zložkám, aby jeho osobné údaje vymazali. Polícia sa však v tejto veci odvolala na Najvyšší správny súd, ktorý sa obrátil na najvyššiu súdnu inštanciu v únii. Prípad sa pravdepodobne týka bývalého námestníka ministra školstva Jána Kocúrka, ktorému v marci 2017 uložil pražský súd trojročnú podmienku.
Súdny dvor EÚ dnes uviedol, že právo Únie nebráni existencii národných zákonov, ktoré povoľujú zhromažďovať údaje všetkých osôb obvinených zo spáchania úmyselného trestného činu alebo podozrivých z jeho spáchania. Únijný súd však zakazuje rozlišovanie medzi týmito dvoma kategóriami a tiež ukladá správcom schraňovaných údajov povinnosť dodržiavať všetky zásady a osobitné požiadavky platné pre spracovanie citlivých osobných údajov.
Za určitých podmienok je podľa súdu možné, aby národné právo povolilo polícii posudzovanie toho, či je naďalej potrebné uchovávať osobné údaje. Okrem toho, ak vnútroštátne predpisy stanovujú primerané lehoty na pravidelné preskúmanie toho, či je údaje stále potrebné schraňovať, nemusia špecifikovať maximálnu povolenú dobu na ich uschovávanie.