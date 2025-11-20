Pravda Správy Svet Rakúsko chce od septembra 2026 zakázať na školách nosenie šatiek

Rakúsko chce od septembra 2026 zakázať na školách nosenie šatiek

Rakúsko sa od budúceho školského roka chystá dievčatám mladším ako 14 rokov zakázať nosiť šatky zahaľujúce hlavu, uviedla vo štvrtok tamojšia ministerka pre integráciu Claudia Plakolmová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

20.11.2025 14:10
Návrh zákona, o ktorom sa čoskoro bude rokovať v parlamente, má platiť od školského roka 2026/2027, uviedla ministerka z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Podľa jej slov nosenie šatky nereprezentuje náboženský rituál, ale učí dievčatá „rozvíjať pocity hanby“ a vedie k „skreslenému vnímaniu tela“ a „nestabilnému sebavedomiu“.

Najvyšší rakúsky súd v roku 2019 už raz zamietol podobný pokus vlády pod vedením ÖVP, ktorý vtedy prešiel parlamentom.

Členovia súčasnej vlády – koalícia ÖVP, sociálni demokrati (SPÖ) a liberálna strana NEOS – sú však presvedčení, že návrh zákona tentoraz prejde, pričom poukázali na to, že počet moslimských dievčat vo veku do 14 rokov v rakúskych školách sa odvtedy zvýšil z 3000 na 12 000.

Návrh zákona stanovuje, že ak dievčatá nosia v škole šatku napriek zákazu, učitelia najskôr budú hovoriť s ich rodičmi, ktorým v prípade opakovaného porušenia hrozí pokuta až 800 eur.

Islamská komunita v Rakúsku kritizovala tieto plány a obvinila koalíciu, že sa zaujíma o politický zisk miesto blaha detí.

Podobne ako v niekoľkých európskych krajinách, aj v Rakúsku v posledných rokoch vzrástla popularita strán s antiimigračnými postojmi, čo vyvrcholilo tým, že krajne pravicová Rakúska strana slobody (FPÖ) v septembri 2024 po prvýkrát vyhrala parlamentné voľby. FPÖ však následne prešla do opozície po tom, ako koaličné rokovania s ÖVP na začiatku tohto roka zlyhali.

