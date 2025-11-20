Rakúsko chce od septembra 2026 zakázať na školách nosenie šatiek

Návrh zákona, o ktorom sa čoskoro bude rokovať v parlamente, má platiť od školského roka 2026/2027, uviedla ministerka z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Podľa jej slov nosenie šatky nereprezentuje náboženský rituál, ale učí dievčatá „rozvíjať pocity hanby“ a vedie k „skreslenému vnímaniu tela“ a „nestabilnému sebavedomiu“.
Najvyšší rakúsky súd v roku 2019 už raz zamietol podobný pokus vlády pod vedením ÖVP, ktorý vtedy prešiel parlamentom.
Členovia súčasnej vlády – koalícia ÖVP, sociálni demokrati (SPÖ) a liberálna strana NEOS – sú však presvedčení, že návrh zákona tentoraz prejde, pričom poukázali na to, že počet moslimských dievčat vo veku do 14 rokov v rakúskych školách sa odvtedy zvýšil z 3000 na 12 000.
Návrh zákona stanovuje, že ak dievčatá nosia v škole šatku napriek zákazu, učitelia najskôr budú hovoriť s ich rodičmi, ktorým v prípade opakovaného porušenia hrozí pokuta až 800 eur.
Islamská komunita v Rakúsku kritizovala tieto plány a obvinila koalíciu, že sa zaujíma o politický zisk miesto blaha detí.
Podobne ako v niekoľkých európskych krajinách, aj v Rakúsku v posledných rokoch vzrástla popularita strán s antiimigračnými postojmi, čo vyvrcholilo tým, že krajne pravicová Rakúska strana slobody (FPÖ) v septembri 2024 po prvýkrát vyhrala parlamentné voľby. FPÖ však následne prešla do opozície po tom, ako koaličné rokovania s ÖVP na začiatku tohto roka zlyhali.