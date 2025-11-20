V nemeckom Magdeburgu sa takmer rok po útoku otvorili vianočné trhy

Útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu z 20. decembra 2024, ktorý trval niečo viac než jednu minútu, si vyžiadal životy piatich žien a jedného chlapca. Na tom istom mieste vo štvrtok ráno otvorilo svoje stánky viac než 140 obchodníkov, ktorí predávali sviečky, vlnené čiapky či varené víno. Zábavu pre deti a dospelých má tiež zabezpečiť ruské kolo a klzisko.
„Máme nádejné očakávania, prirodzene s maximálnym ohľadom na to, čo sa stalo minulý rok, a jednoducho dúfame, že ľudia znovu objavia svoj vianočný trh,“ povedal pre televíziu RTL výkonný riaditeľ spoločnosti Magdeburg Christmas Market Paul-Gerhard Stieger.
Na začiatok súdneho procesu v prípade útoku sa minulý týždeň pred súd postavil 51-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin, lekár zo Saudskej Arábie, ktorý priznal, že v čase útoku sedel za volantom auta. Podľa žalobcov najprv zrazil chodcov čakajúcich na priechode a potom v požičanom aute vošiel na samotné trhy, kde prešiel vzdialenosť približne 350 metrov rýchlosťou 48 kilometrov za hodinu. Konal údajne z osobnej frustrácie a kľukatou jazdou sa snažil zraziť čo najviac ľudí.
Vedenie mesta Magdeburg v deň začiatku procesu oznámilo, že predbežne nevydalo povolenie na konanie vianočných trhov v tomto roku. Odvolalo sa na list krajinského správneho úradu, ktorý označil bezpečnostnú koncepciu predloženú organizátormi za nedostatočnú. Trhy by navyše podľa úradu predstavovali „potenciálny cieľ útoku".
Usporiadať vianočné trhy napokon umožnilo sprísnenie bezpečnostných opatrení. Mesto a organizátori podľa agentúry DPA investovali najmenej 250 000 eur do nových bezpečnostných systémov. Nakúpili aj betónové panely, ktoré majú zabrániť vjazdu áut na trh.
