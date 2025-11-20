Pravda Správy Svet V nemeckom Magdeburgu sa takmer rok po útoku otvorili vianočné trhy

V nemeckom Magdeburgu sa takmer rok po útoku otvorili vianočné trhy

V nemeckom meste Magdeburg sa vo štvrtok otvorili vianočné trhy, ktoré sa koncom minulého roka stali dejiskom útoku autom. Zahynulo pri ňom šesť ľudí a viac než 330 utrpelo zranenia. Mesto už vopred avizovalo, že pre konanie trhov sprísni bezpečnostné opatrenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

20.11.2025 14:25
magdeburg Foto: ,
Návštevníci sa prechádzajú po vianočnom trhu v Magdeburgu po jeho otvorení vo štvrtok 20. novembra 2025.
Útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu z 20. decembra 2024, ktorý trval niečo viac než jednu minútu, si vyžiadal životy piatich žien a jedného chlapca. Na tom istom mieste vo štvrtok ráno otvorilo svoje stánky viac než 140 obchodníkov, ktorí predávali sviečky, vlnené čiapky či varené víno. Zábavu pre deti a dospelých má tiež zabezpečiť ruské kolo a klzisko.

„Máme nádejné očakávania, prirodzene s maximálnym ohľadom na to, čo sa stalo minulý rok, a jednoducho dúfame, že ľudia znovu objavia svoj vianočný trh,“ povedal pre televíziu RTL výkonný riaditeľ spoločnosti Magdeburg Christmas Market Paul-Gerhard Stieger.

Na začiatok súdneho procesu v prípade útoku sa minulý týždeň pred súd postavil 51-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin, lekár zo Saudskej Arábie, ktorý priznal, že v čase útoku sedel za volantom auta. Podľa žalobcov najprv zrazil chodcov čakajúcich na priechode a potom v požičanom aute vošiel na samotné trhy, kde prešiel vzdialenosť približne 350 metrov rýchlosťou 48 kilometrov za hodinu. Konal údajne z osobnej frustrácie a kľukatou jazdou sa snažil zraziť čo najviac ľudí.

Vedenie mesta Magdeburg v deň začiatku procesu oznámilo, že predbežne nevydalo povolenie na konanie vianočných trhov v tomto roku. Odvolalo sa na list krajinského správneho úradu, ktorý označil bezpečnostnú koncepciu predloženú organizátormi za nedostatočnú. Trhy by navyše podľa úradu predstavovali „potenciálny cieľ útoku“.

Nemecko, Magdeburg, Tálib al-Abd al-Muhsin, útok na vianočnom trhu Čítajte viac Ostro sledovaný proces v Nemecku sa začal. Obžalovaný z krvavého útoku na vianočných trhoch hovoril o sprisahaní a médiách

Usporiadať vianočné trhy napokon umožnilo sprísnenie bezpečnostných opatrení. Mesto a organizátori podľa agentúry DPA investovali najmenej 250 000 eur do nových bezpečnostných systémov. Nakúpili aj betónové panely, ktoré majú zabrániť vjazdu áut na trh.

