Vzácny nacistický šifrovací stroj Enigma predali za 482 600 eur

Mimoriadne vzácny a plne funkčný nacistický šifrovací stroj Enigma, ktorý počas druhej svetovej vojny „dešifrovali“ spojeneckí kryptoanalytici, predali v utorok v Paríži za 482 600 eur, čo je dvojnásobok jeho očakávanej ceny. Uviedla v stredu aukčná spoločnosť Christie's.

20.11.2025 14:52
Enigma Foto: ,
Stroj Enigma vystavený v múzeu Bletchley Park v Buckinghamshire v Anglicku 15. januára 2023.
Stroje Enigma, založené na kľúčoch a zložitých rotorových systémoch, používali Nemci na šifrovanú komunikáciu počas vojny, ktorá bola spočiatku mimo dosahu dekódovacích schopností spojeneckých spravodajských služieb.

Predaný model Enigma M4 bol novšou, ešte sofistikovanejšou verziou, ktorú v roku 1941 objednal nemecký admirál Karl Dönitz na komunikáciu so svojou ponorkovou flotilou počas snáh nacistov o blokádu Británie.

Stroj, uložený v drevenom puzdre a vybavený klávesnicou a štyrmi rotormi, bol predaný anonymnému kupcovi. Predtým patril francúzskemu zberateľovi.

Ďalší stroj M4, najvzácnejší typ zachovaných strojov Enigma, v roku 2015 predali v New Yorku za 365-tisíc dolárov, čo vtedy podľa aukčnej spoločnosti Bonhams predstavovalo rekordnú sumu.

Enigmu dekódovali britský matematik Alan Turing a jeho tím v rámci prísne tajného programu, ktorého zásadný prínos k víťazstvu spojencov odhalili verejnosti až v 90. rokoch minulého storočia.

Téma Enigmy bola spracovaná v knihe britského autora Roberta Harrisa a v oscarovom filme z roku 2014 „The Imitation Game“ s Benedictom Cumberbatchom v hlavnej úlohe.

