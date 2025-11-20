Vzácny nacistický šifrovací stroj Enigma predali za 482 600 eur

Stroje Enigma, založené na kľúčoch a zložitých rotorových systémoch, používali Nemci na šifrovanú komunikáciu počas vojny, ktorá bola spočiatku mimo dosahu dekódovacích schopností spojeneckých spravodajských služieb.
Predaný model Enigma M4 bol novšou, ešte sofistikovanejšou verziou, ktorú v roku 1941 objednal nemecký admirál Karl Dönitz na komunikáciu so svojou ponorkovou flotilou počas snáh nacistov o blokádu Británie.
Stroj, uložený v drevenom puzdre a vybavený klávesnicou a štyrmi rotormi, bol predaný anonymnému kupcovi. Predtým patril francúzskemu zberateľovi.
Ďalší stroj M4, najvzácnejší typ zachovaných strojov Enigma, v roku 2015 predali v New Yorku za 365-tisíc dolárov, čo vtedy podľa aukčnej spoločnosti Bonhams predstavovalo rekordnú sumu.Čítajte viac V Mníchove dražili Hitlerove poznámky, šálky aj šifrovací stroj Enigma. Extrémistom však stačia aj lacné kópie
Enigmu dekódovali britský matematik Alan Turing a jeho tím v rámci prísne tajného programu, ktorého zásadný prínos k víťazstvu spojencov odhalili verejnosti až v 90. rokoch minulého storočia.
Téma Enigmy bola spracovaná v knihe britského autora Roberta Harrisa a v oscarovom filme z roku 2014 „The Imitation Game“ s Benedictom Cumberbatchom v hlavnej úlohe.