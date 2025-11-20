HRW: Izrael pácha na Palestínčanoch na Západnom brehu zločiny proti ľudskosti

Podľa HRW Izrael medzi januárom a februárom násilne vysídlil z utečeneckých táborov Džanín, Tulkarm a Nur Šams okolo 32 000 Palestínčanov. Vysídleným bolo zakázané sa do táborov vrátiť a stovky ich domov izraelská armáda zničila. HRW označila toto vyhostenie za etnickú čistku, teda násilný odsun etnickej, rasovej či náboženskej skupiny z určitej oblasti.
„Desať mesiacov po ich vysídlení sa žiadny z obyvateľov nemohol vrátiť domov,“ povedala agentúre Reuters Milena Ansariová z HRW, ktorá sa na vypracovaní správy podieľala. Organizácia dnes zverejnila 105-stránkový dokument s názvom Všetky moje sny boli vymazané, ktorý opisuje zločiny pripisované izraelskej armáde.
Izraelská armáda podľa Reuters uviedla, že musí ničiť civilnú infraštruktúru, aby ju nemohli zneužívať ozbrojenci. Nepovedala ale, kedy sa Palestínčania budú môcť vrátiť domov, a neoznámila dôvod na masové vyhostenie ani na zákaz návratu. HRW uviedla, že tieto vyhostenia, ktoré sa odohrali v čase, keď sa pozornosť svetovej verejnosti sústredila na Gazu, sú zločiny proti ľudskosti.
Ženevské dohovory z roku 1949 zakazujú vysídľovanie civilistov z okupovaného územia, s výnimkou dočasného presunu z naliehavých vojenských dôvodov alebo kvôli zaisteniu bezpečnosti civilného obyvateľstva.Čítajte viac Izraelské údery zabili v Gaze 22 ľudí, armáda vraj reagovala na streľbu teroristov
HRW vykonala rozhovory s 31 vysídlenými Palestínčanmi z troch táborov a analyzovala satelitné snímky, demolačné príkazy a overené videá z miesta. Zistila, že viac ako 850 budov je zničených či ťažko poškodených, zatiaľ čo odhady OSN uvádzajú až 1460 zničených budov.
Utečenecké tábory boli na Západnom brehu vytvorené v 50. rokoch 20. storočia po tom, čo izraelská vláda v súvislosti so vznikom štátu Izrael v roku 1948 nútene vysídlila státisíce Palestínčanov z ich domovov. Na Západnom brehu, ktorý Izrael obsadil spolu s východným Jeruzalemom a Pásmom Gazy počas šesťdňovej vojny v roku 1967, teraz žijú skoro tri milióny Palestínčanov a asi pol milióna Židov.Čítajte viac Ak to nie je genocída, tak čo to je? Slávny Guardiola je na strane Palestíny a obul sa do lídrov
Od začiatku vojny v Pásme Gazy, kde od minulého mesiaca platí krehké, ale opakovane narušované prímerie, zabili izraelskí osadníci či vojaci na Západnom brehu viac ako 1000 Palestínčanov, uvádza správa. Izrael podľa nej tiež častejšie zadržiava palestínskych obyvateľov bez súdu, búra ich domy a rozširuje výstavbu nových osád, čo je z hľadiska medzinárodného práva nelegálne. Izrael to odmieta s tým, že Západný breh je sporné, nie okupované územie.
Výrazne vzrástlo aj násilie židovských osadníkov voči Palestínčanom. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) tento mesiac uviedol, že v októbri došlo na Západnom brehu najmenej k 264 útokom osadníkov na Palestínčanov. To je najviac za mesiac od roku 2006, kedy OSN začala tieto incidenty monitorovať.Čítajte viac Držiteľ Oscara i Pulitzerovej ceny. 450 židovských osobností žiada uvalenie protiizraelských sankcií: Nezrádzame judaizmus
Od októbra 2023 podľa úradu OSN pre ľudské práva zomrelo na Západnom brehu a v Izraeli 59 Izraelčanov pri útokoch palestínskych radikálov či stretoch s izraelskou armádou, z toho 22 boli členovia izraelských bezpečnostných zložiek.
HRW vyzvala vlády medzinárodného spoločenstva, aby na izraelských predstaviteľov uvalili sankcie, pozastavili predaj zbraní aj obchodnú spoluprácu a aby vymáhali zatykače Medzinárodného trestného súdu (ICC). Ten vlani v novembri vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvôli podozreniu zo spolupáchateľstva na vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti, vrátane používania vyhladovania ako vojnového nástroja v Pásme Gazy. Izrael, podobne ako USA či Rusko, jurisdikciu ICC neuznáva.