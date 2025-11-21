Čína a Japonsko sa zasekli vo vojne slov o Taiwan. Hrozí aj skutočný konflikt?

Situácia ohrozujúca prežitie
Aspoň tak to naznačila japonská premiérka Sanae Takaičiová. „Mohlo by to predstavovať situáciu ohrozujúcu prežitie (Japonska),“ povedala 7. novembra politička, ktorá sa v októbri stala prvou ženou v dejinách na čele vlády ázijskej krajiny.
Nie je to náhoda, že Takaičiová použila formuláciu, že čínsky útok na Taiwan by mohol znamenať ohrozenie existencie Japonska. Pre Pravdu to vysvetlil profesor medzinárodných vzťahov Paul Midford z Meiji Gakuin University v Jokohame.
„Termín – situácia ohrozujúca prežitie Japonska – je v ústavnej reinterpretácii z roku 2014 špecifikovaný ako legitímny dôvod na to, aby krajina použila vojenskú silu na obranu iného štátu,“ objasnil Midford.
Z toho teda vyplýva, že útok komunistického režimu v Pekingu na Taiwan by Tokio mohlo vnímať ako takú zásadnú hrozbu, že by sa nemohlo len nečinne prizerať.
Takaičiová sa však pre svoje vyjadrenie, ktorým reagovala na opozičnú otázku v parlamente, okamžite dostala do ostrého diplomatického sporu s Čínou. Tá pokladá Taiwan za svoje územie. Podľa hodnotenia amerických tajných služieb vraj čínsky líder Si Ťin-pching už pred niekoľkými rokmi povedal svojim ozbrojeným silám, že do roku 2027 majú byť pripravené na inváziu. Samozrejme, to neznamená, že sa do dvoch rokov na Taiwane niečo skutočne stane.
Obavy Tokia sú však minimálne do istej miery na mieste. Japonský ostrov Jonaguni je vzdialený len 110 kilometrov od Taiwanu. Zároveň je v krajine vychádzajúceho slnka niekoľko amerických základní. A je isté, že čínsky útok na Taiwan by viedol ku konfliktu medzi Pekingom a Washingtonom, hoci existujú pochybnosti, či by Amerika pomohla Tchaj-peju aj vojensky.Čítajte viac Aj Západ oslabil demokraciu. Prerastie konflikt s autoritármi do vojny?
Peking verzus Tokio
Prvotná reakcia Pekingu na vyjadrenia premiérky Takaičiovej bola brutálne nediplomatická. Čínsky konzul v Osake Süe Ťien na sociálnych sieťach odkázal predsedníčke vlády, že môže prísť o hlavu. "Nemáme inú možnosť, než bez váhania odrezať ten špinavý krk, ktorý sa na nás vrhol. Ste na to pripravení?“ pýtal sa Süe Ťien.
Internetový príspevok neskôr zmazali, ale bol to len začiatok. Takaičiová reagovala, že hovorila len o hypotetickej situácii, no Čína zarinčala zbraňami. Peking varoval Tokio pred zdrvujúcou vojenskou porážkou, ak sa zamieša do diania na Taiwane, a vystríhal čínskych občanov pred návštevou Japonska. Následné stretnutie sporiacich sa strán 18. novembra neviedlo k žiadnemu výsledku.Čítajte viac Uvidí svet opäť atómové hríby? Expert: Ak Trump obnoví jadrové testy, víťazom bude Čína
Ako informovala agentúra Reuters, Čína včera zrušila schôdzku ministrov kultúry, ktorej sa okrem predstaviteľa Japonska mal zúčastniť aj zástupca Južnej Kórey. Peking tiež Tokiu oznámil, že súčasné pravidlá týkajúce sa exportu japonských morských plodov sú nedostatočné. Je to pravdepodobne signál, že nasledovať bude zákaz tohto dovozu, hoci ho Čína len pred niekoľkými mesiacmi čiastočne zrušila. A agentúra Kjódó tvrdí, že Peking prerušil aj rokovania o obnovení exportu hovädzieho mäsa z Japonska.
„Myslím si, že súčasný diplomatický konflikt je vážny, pretože Čína je mimoriadne citlivá na to, čo vníma ako zahraničné zasahovanie do taiwanskej otázky. Môže sa stať, že budeme svedkami najvážnejšej diplomatickej a politickej konfrontácie od začiatku bilaterálnych problémov týkajúcich sa súostrovia Senkaku v septembri 2012,“ uviedol Midford.
Vojenský konflikt?
Upozornil tak na územný spor medzi Tokiom a Pekingom. Neobývané súostrovie Senkaku spravuje Japonsko, ale robí si naň nárok aj Čína. Preto sa nedá úplne vylúčiť, že súčasné napätie sa z diplomatickej a ekonomickej oblasti prenesie do bezpečnostných vzťahov.
„Čína by mohla vyslať viac hliadok pobrežnej stráže do teritoriálnych vôd súostrovia Senkaku, ktoré Japonsko kontroluje a považuje ho za svoje zvrchované územie. Bola by to nátlaková taktika. Je tiež možné, že Čína opäť vyšle veľkú flotilu cez prieliv Mijako do Tichého oceánu a zorganizuje ďalšie námorné cvičenia v blízkosti japonských vôd v západnom Tichomorí, čo by malo opäť fungovať ako nátlak,“ pripomenul Midford.
Expert však upriamil pozornosť aj na iný aspekt vyhlásenia premiérky Takaičiovej. „Predstavte si skutočný konflikt medzi Čínou a Taiwanom, ktorého súčasťou by boli aj USA. Ak by si Peking myslel, že Tokio by sa doň priamo nezapojilo, nemal by motiváciu útočiť na americké a najmä japonské základne v Japonsku. Keby však Čína bola presvedčená, že Tokio by aj tak vojensky zasiahlo, nemala by dôvod váhať s útokmi na tieto základne,“ vysvetlil Midford, ktorý nedávno napísal knihu The Senkaku Islands Confrontation and the Transformation of Japan’s Defense.Čítajte viac Čína útočí zo sivej zóny. Taiwanci cvičia, ako keby boli vo vojne
„Samozrejme, je možné, že súčasný spor by mohol mať bezpečnostné následky, ako je to v každej takejto situácii. Podľa môjho názoru je však veľmi málo pravdepodobné, že by situácia eskalovala až do skutočného aktívneho konfliktu či do toho, že by sa Čína pokúsila ovládnuť Taiwan silou. Je to kvôli hospodárskym väzbám medzi regionálnymi ekonomikami a preto, aké dôležité sú taiwanské polovodiče a iné produkty pre japonskú aj čínsku ekonomiku,“ reagoval pre Pravdu expert na Čínu Stephen Noakes z Aucklandskej univerzity.
Podľa odborníka nie je nič nové, keď všetci zainteresovaní používajú v súvislosti s Taiwanom tvrdé slová a neraz je to motivované nacionalizmom a snahou získať si podporu verejnosti. "Znamená to, že optimálnou politikou môže byť pre každého mať svoj názor, ale zároveň chrániť status quo v regionálnych bezpečnostných a ekonomických otázkach,“ myslí si Noakes.