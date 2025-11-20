Pravda Správy Svet Žiadna tragédia, skôr šanca na posun aj bez USA. Minister hodnotí neúčasť Trumpa na summite G20

Tento víkend sa v Juhoafrickej republike koná summit skupiny veľkých svetových ekonomík G20, ktorého sa tento rok nezúčastnia Spojené štáty. Juhoafrický minister zahraničia Ronald Lamola to ale označil za príležitosť vyslať jasný signál, že svet sa môže posunúť ďalej aj bez USA, napísala agentúra Reuters.

Transparenty lídrov G20 vystavené pozdĺž diaľnice v Johannesburgu v Južnej Afrike vo štvrtok 20. novembra 2025.
„Myslíme si, že G20 môže vyslať signál, že svet sa môže pohnúť ďalej aj bez USA,“ povedal tento týždeň šéf juhoafrickej diplomacie Lamola. Dodal, že multilaterálne platformy sú jediným spôsobom, ako môže svet fungovať. Podobne sa vyjadruje aj Čína, ktorú na summite v JAR zastúpi premiér Li Čchiang. „Ekonomická globalizácia a vznik multipolárneho sveta sú nezvratné,“ povedal Li Čchiang koncom októbra.

Aj Brian Kagoro, výkonný riaditeľ americkej nadácie Open Society Foundations (OSF), uviedol, že hoci je americký bojkot poľutovaniahodný, najdôležitejšie je to, čo Afrika na summite dosiahne. Juhoafrická republika podľa AFP dúfa, že na summite prinúti štáty k záväzkom k oddlženiu rozvojových krajín ak boju proti nerovnosti.

Skupinu G20 tvorí 19 krajín, EÚ a Africká únia, summite v Johannesburgu sa ale podľa ministra Lamoly zúčastnia zástupcovia 42 štátov. Účasť potvrdil aj generálny tajomník OSN António Guterres.

Americký prezident Donald Trump už skôr avizoval, že na summit G20 do Juhoafrickej republiky nepôjde a že ho zastúpi viceprezident J.D. Vance. Začiatkom tohto mesiaca ale oznámil, že jeho administratíva na summit nepošle nikoho. Zdôvodnil to tým, že v JAR je podľa neho utláčaná biela menšina. Vláda JAR takéto tvrdenia odmieta.

Americká vláda tiež juhoafrickej vláde odkázala, že bez účasti Spojených štátov na summite nemôže juhoafrické predsedníctvo G20 v záverečnom vyhlásení tvrdiť, že v rámci skupiny existuje konsenzus. „Priority Juhoafrickej republiky pre G20 sú v rozpore s politikou Spojených štátov a my nemôžeme podporiť konsenzus ohľadom dokumentov vyjednaných vaším predsedníctvom,“ uviedlo americké veľvyslanectvo v Pretórii v diplomatickej nóte podľa AFP. Juhoafrická diplomacia to odmietla s tým, že sa tlakom USA nenechá zastrašiť.

Neúčasť Spojených štátov na summite v Johannesburgu okrem iného znamená, že JAR nebude mať formálne komu odovzdať predsedníctvo G20, ktorého sa majú v budúcom roku ujať práve Spojené štáty, pripomínajú miestne médiá.

Víkendového summitu sa nezúčastní ani ruský prezident Vladmir Putin, na ktorého v roku 2023 Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal zatykač kvôli obvineniu z vojnových zločinov. Juhoafrické úrady by tak mali Putina zatknúť, pokiaľ vstúpi na územie JAR. Z rovnakého dôvodu sa Putin nezúčastnil ani na summite skupiny rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS v JAR v roku 2023. Ruskú delegáciu na summite G20 povedie zástupca šéfa prezidentskej kancelárie Maxim Oreškin.

Na najvyššej úrovni nebude zastúpená napríklad ani Argentína, ktorej prezident Javier Milei je Trumpovým spojencom. Táto juhoamerická krajina ale vyšle do Johannesburgu ministra zahraničia Pabla Quirna.

