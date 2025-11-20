Pravda Správy Svet Pri pokusoch na školskom krúžku v Hradci Králové vypukol požiar, popálili sa dve deti

Na základnej škole v Hradci Králové sa vo štvrtok popoludní počas záujmového krúžku popálili dve deti a jedna dospelá osoba. Na mieste zasahovala polícia spolu so záchranármi a hasičmi, uviedla polícia na sociálnej sieti X. Podľa servera iDNES.cz došlo počas chemických pokusov na krúžku k explózii.

20.11.2025 16:57
„Počas školskej aktivity na jednej zo základných škôl v Hradci Králové došlo k úrazu troch osôb. Ide o termické poranenia jednej dospelej osoby a dvoch neplnoletých,“ uviedla polícia s tým, že na mieste vykonáva štandardné procesné úkony a zisťuje okolnosti.

Podľa servera iDNES.cz sa počas záujmového krúžku vznietila prchavá látka a nasledoval výbuch. Nahlásený požiar bol po príjazde hasičov podľa ich slov už zlikvidovaný.

Zdravotnícka záchranná služba (ZZS) Královohradeckého kraja na sieti X spresnila, že dospelú osobu ponechala po ošetrení na mieste, jeden detský pacient bol transportovaný do nemocnice v Hradci Králové a druhý letecky prepravený do popáleninového centra Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe. „Vzhľadom na ich vek sa k rozsahu poranení nebudeme viac vyjadrovať,“ dodali záchranári.

