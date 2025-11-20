Pri pokusoch na školskom krúžku v Hradci Králové vypukol požiar, popálili sa dve deti

„Počas školskej aktivity na jednej zo základných škôl v Hradci Králové došlo k úrazu troch osôb. Ide o termické poranenia jednej dospelej osoby a dvoch neplnoletých,“ uviedla polícia s tým, že na mieste vykonáva štandardné procesné úkony a zisťuje okolnosti.
Podľa servera iDNES.cz sa počas záujmového krúžku vznietila prchavá látka a nasledoval výbuch. Nahlásený požiar bol po príjazde hasičov podľa ich slov už zlikvidovaný.
Zdravotnícka záchranná služba (ZZS) Královohradeckého kraja na sieti X spresnila, že dospelú osobu ponechala po ošetrení na mieste, jeden detský pacient bol transportovaný do nemocnice v Hradci Králové a druhý letecky prepravený do popáleninového centra Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe. „Vzhľadom na ich vek sa k rozsahu poranení nebudeme viac vyjadrovať," dodali záchranári.