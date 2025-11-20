Pravda Správy Svet Reuters: Ruskí vojaci sa voľne pohybujú v južnej časti Pokrovska

Ruské ministerstvo obrany zverejnilo video, podľa ktorého Moskva kontroluje časť východoukrajinského mesta Pokrovsk. Na záberoch sa ruskí vojaci voľne pohybujú a hliadkujú v opustených uliciach lemovaných zničenými budovami. Upozornila na to agentúra Reuters, ktorá overila, že zábery boli natočené v južnej časti Pokrovska.

Video zachytáva ruské jednotky voľne kráčať ulicami, pričom na nich nikto neútočí. Nevidieť žiadnych civilistov a na budovách a cestách sú viditeľné rozsiahle škody po nedávnych bojoch.

Pokrovsk je kľúčovým dopravným uzlom vo východukrajinskej Doneckej oblasti a ruské sily k nemu pomaly postupovali viac ako rok. Rusko tvrdí, že mesto už ovládlo a ukrajinské sily v susednom Myrnohrade sú obkľúčené. Kyjev dobytie mesta zatiaľ nepotvrdil a odmieta, že by došlo k obkľúčeniu jeho jednotiek.

„V Pokrovsku pokračujú pátracie a útočné operácie zamerané na likvidáciu nepriateľa v mestských oblastiach,“ uviedla vo vyhlásení ukrajinská armáda.

Banské mesto malo pred vojnou 60 000 obyvateľov. Jeho zabratie by podľa Moskvy ruskej armáde poskytlo základňu pre postup na sever, kde ležia Kramatorsk a Sloviansk – dve najväčšie mestá v Doneckej oblasti pod kontrolou Ukrajiny.

Moskva chce obsadiť celý Donbas, teda Luhanskú a Doneckú oblasť. Ukrajina stále kontroluje asi 10 percent tohto územia, zvyšok už okupuje Rusko.

