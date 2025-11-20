Pravda Správy Svet Trumpa na pohreb bývalého viceprezidenta Cheneyho nepozvali

Trumpa na pohreb bývalého viceprezidenta Cheneyho nepozvali

Vo washingtonskej Národnej katedrále sa dnes na pohrebe bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho zišiel rad smútočných hostí z oboch politických strán.

20.11.2025 19:05
Cheney Funeral Foto: ,
Exprezident Joe Biden si podáva ruku s bývalým viceprezidentom Mikom Penceom, s Jill Bidenovou a bývalou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou pred začiatkom pohrebu bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho vo Washingtonskej národnej katedrále vo štvrtok 20. novembra 2025.
debata

Na obrad dorazili bývalý demokratický prezident Joe Biden aj republikánsky exprezident George W. Bush. Súčasný prezident Donald Trump nebol podľa agentúry AP pozvaný. Cheney v minulosti označil Trumpa za zbabelca, ktorý sa podľa neho pokúsil pomocou klamstiev ukradnúť prezidentské voľby v roku 2020.

Raketové hromobitie Tomahawkov
Video

Na obrad prišli aj Mike Pence, ktorý bol viceprezidentom počas Trumpovho prvého mandátu v rokoch 2017 až 2021, a bývalá demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorú Cheney podporil proti Trumpovi pri minuloročných prezidentských voľbách. Trump pred voľbami arabským a moslimským voličom podľa AP povedal, že by sa mali pozastaviť nad Cheneyho podporou Harrisovej, pretože Cheney „zabil viac Arabov ako akákoľvek ľudská bytosť na Zemi“, čím odkazoval na americkú inváziu do Iraku v roku 2003.

Dick Cheney Čítajte viac Zomrel americký viceprezident Cheney, architekt vojny proti terorizmu

Cheney zomrel 3. novembra vo veku 84 rokov na komplikácie spojené so zápalom pľúc a s kardiovaskulárnym ochorením. Bol 46. viceprezidentom USA a slúžil po boku prezidenta Georgea W. Busha dve funkčné obdobia v rokoch 2001 až 2009. Predtým bol kongresmanom za Wyoming a ministrom obrany vo vláde Georgea Busha staršieho. Stanica CNN ho označila za architekta „vojny proti terorizmu“ a uviedla, že pomohol uvrhnúť USA do vojny v Iraku na základe chybných záverov.

Dick Cheney Čítajte viac Bushov viceprezident Cheney mal v trezore pripravenú svoju rezignáciu
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #pohreb #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"