Trumpa na pohreb bývalého viceprezidenta Cheneyho nepozvali

Na obrad dorazili bývalý demokratický prezident Joe Biden aj republikánsky exprezident George W. Bush. Súčasný prezident Donald Trump nebol podľa agentúry AP pozvaný. Cheney v minulosti označil Trumpa za zbabelca, ktorý sa podľa neho pokúsil pomocou klamstiev ukradnúť prezidentské voľby v roku 2020.
Na obrad prišli aj Mike Pence, ktorý bol viceprezidentom počas Trumpovho prvého mandátu v rokoch 2017 až 2021, a bývalá demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorú Cheney podporil proti Trumpovi pri minuloročných prezidentských voľbách. Trump pred voľbami arabským a moslimským voličom podľa AP povedal, že by sa mali pozastaviť nad Cheneyho podporou Harrisovej, pretože Cheney „zabil viac Arabov ako akákoľvek ľudská bytosť na Zemi“, čím odkazoval na americkú inváziu do Iraku v roku 2003.Čítajte viac Zomrel americký viceprezident Cheney, architekt vojny proti terorizmu
Cheney zomrel 3. novembra vo veku 84 rokov na komplikácie spojené so zápalom pľúc a s kardiovaskulárnym ochorením. Bol 46. viceprezidentom USA a slúžil po boku prezidenta Georgea W. Busha dve funkčné obdobia v rokoch 2001 až 2009. Predtým bol kongresmanom za Wyoming a ministrom obrany vo vláde Georgea Busha staršieho. Stanica CNN ho označila za architekta „vojny proti terorizmu“ a uviedla, že pomohol uvrhnúť USA do vojny v Iraku na základe chybných záverov.Čítajte viac Bushov viceprezident Cheney mal v trezore pripravenú svoju rezignáciu