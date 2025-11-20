Rusko oznámilo dobytie mesta Kupjansk. Stále ho máme pod kontrolou, uviedol Kyjev

Ruské ministerstvo obrany na svojom účte na telegrame zverejnilo video, na ktorom Gerasimov víta Putina oblečeného vo vojenskej uniforme a šéf Kremľa počúva hlásenie o situácii na fronte vo vojne proti Ukrajine, ktoré mu podávajú vojenskí velitelia.
„Jednotky zoskupenia vojsk Západ oslobodili mesto Kupjansk a pokračujú v ničení jednotiek ukrajinských ozbrojených síl obkľúčených na ľavom brehu rieky Oskil,“ povedal Gerasimov Putinovi. Okrem ovládnutia Kupjansku šéf generálneho štábu oznámil, že ruské jednotky obsadili 80 percent Vovčansku pri hranici Charkovskej oblasti s Ruskom a 70 percent strategicky dôležitého mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti. Ukrajinská armáda všetky tieto tvrdenia odmietla.
„Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl oznamuje, že Kupjansk je pod kontrolou ukrajinských obrancov,“ uviedol podľa Reuters ukrajinský generálny štáb vo večernom bulletine. „Rovnako nepravdivé sú tvrdenia, že bolo obsadených 80 percent Vovčanska v Charkovskej oblasti a 70 percent mesta Pokrovsk,“ dodala armáda.
Pokrovsk sa Rusi snažia dobyť už niekoľko mesiacov a ukrajinská strana v posledných týždňoch pripúšťa, že situácia pri tomto meste je kritická. Podľa analytikov z projektu DeepState blízkeho ukrajinskej armáde Rusi držia južnú časť mesta, zvyšok označujú ako takzvanú sivú zónu, kedy dané územie neovláda ani jedna zo znepriatelených strán.
Putin povedal, že pri meste Kupjansk-Vuzlovyj, ktoré leží južne od Kupjansku na dôležitej železničnej križovatke, je zablokovaných 15 práporov ukrajinskej armády. V Kosťantinivke v Doneckej oblasti sa už podľa neho boje odohrávajú vo vnútri mesta.
Ruská armáda Kupjansk obsadila krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 a mesto okupovala do septembra toho istého roku, keď ju z neho pri protiofenzíve vytlačili ukrajinské sily. Pred začiatkom vojny v meste žilo 55 000 obyvateľov.
Už v roku 2014 Rusko anektovalo ukrajinský Krym a v súčasnosti ovláda tiež veľké časti Luhanskej a Doneckej oblasti aj časti Záporožskej a Chersonskej oblasti. Tieto štyri regióny Moskva v rozpore s medzinárodným právom pred tromi rokmi označila za súčasť Ruskej federácie.