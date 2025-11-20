Bosniansky minister Košarac poslal predstaviteľovi OSN Schmidtovi nacistickú prilbu a posiela ho preč

Nemecký diplomat Schmidt dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá v 90. rokoch ukončila vojnu v Bosne. Na základe nej v Bosne a Hercegovine vznikli dve formálne štátne entity s jednou ústrednou vládou – Republika srbská (RS) so srbskou väčšinou a Federácia Bosny a Hercegoviny s prevahou Bosniakov (Moslimov) a Chorvátov. Bosnianski Srbi opakovane Schmidtovu legitimitu spochybňujú.
„Táto prilba je dedičstvom tvojich nacistických predkov, ktorí zabíjali mojich rodákov počas najtemnejšieho obdobia ľudskej civilizácie,“ napísal Košarac v sprievodnom liste zverejnenom na sociálnej sieti Instagram spoločne s fotografiou prilby jednotiek Waffen-SS.
Spor Schmidta s bývalým prezidentom RS Miloradom Dodikom uvalil krajinu do najvážnejšej politickej krízy za posledné desaťročia. Dodika vo februári na základe obvinenia z nerešpektovania rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN v BaH odsúdili na rok väzenia a šesťročný zákaz politickej činnosti. V auguste ho centrálna volebná komisia oficiálne zbavila funkcie prezidenta RS.