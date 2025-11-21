Čo konkrétne ponúka Trump Rusku a Ukrajine? Toto je kompletných 28 bodov jeho plánu

Americký návrh mierového plánu, ktorý má ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine, predpokladá, že Krym a tiež celé oblasti – Donecká a Luhanská – na východe Ukrajiny budú de facto uznané za ruské, a to aj Spojenými štátmi. Chersonská oblasť a Záporožská oblasť na juhu krajiny potom majú byť rozdelené podľa súčasnej frontovej línie. Informovala o tom v noci na piatok agentúra AFP, ktorá uvádza, že kópiu plánu videla.
O pláne píšu aj ďalšie médiá. Takto by mal vyzerať návrh s 28 bodmi. Podľa Bieleho domu ide o dobrý plán a americká strana vedie dobré rozhovory s oboma stranami konfliktu.
1. Bude potvrdená zvrchovanosť Ukrajiny
2. Rusko, Ukrajina a Európa uzavrú komplexnú dohodu o neútočení. Všetky nejasnosti posledných 30 rokov budú považované za vyriešené.
3. Rusko nezaútočí na susedné krajiny a rozširovanie NATO nebude pokračovať.
4. Rusko a NATO budú viesť dialóg, pod mediáciou USA, ktorý by mal vyriešiť všetky bezpečnostné otázky a vytvoriť podmienky pre deeskaláciu, aby sa zabezpečila globálna bezpečnosť a zväčšil priestor pre spoluprácu a budúci ekonomický rozvoj.
5. Ukrajina dostane spoľahlivé bezpečnostné záruky.
6. Veľkosť ozbrojených síl Ukrajiny bude obmedzená na 600 000 osôb.
7. Ukrajina zakotví do svojej ústavy, že nevstúpi do NATO, a NATO zase dá do svojich zmlúv, že Ukrajina nebude do aliancie prijatá ani v budúcnosti.
8. NATO súhlasí, že nenasadí svojich vojakov na Ukrajine.
9. Európske stíhačky budú umiestnené v Poľsku.
10. USA – záruky:
- Spojené štáty dostanú za svoje záruky kompenzáciu
- Ak Ukrajina napadne Rusko, stratí americké záruky
- Ak Rusko napadne Ukrajinu, okrem rozhodnej a koordinovanej vojenskej reakcie budú obnovené všetky globálne sankcie, uznanie nových území a všetky ostatné výhody tejto dohody budú zrušené
- Ak Ukrajina bezdôvodne vystrelí raketu na Moskvu alebo Petrohrad, bezpečnostná záruka bude považovaná za neplatnú
11. Ukrajina získa nárok na členstvo v EÚ a počas posudzovania tejto otázky bude mať krátkodobý preferenčný prístup na európsky trh.
12. Silný globálny balík opatrení na obnovu Ukrajiny, okrem iného zahŕňa:
a. Zriadenie Ukrajinského rozvojového fondu na investovanie do rýchlo rastúcich odvetví vrátane technológií, dátových centier a umelej inteligencie.
b. Spojené štáty budú spolupracovať s Ukrajinou na spoločnej obnove, rozvoji, modernizácii a prevádzke ukrajinskej plynárenskej infraštruktúry vrátane plynovodov a zásobníkov.
c. Spoločné úsilie o obnovu vojnou zničených území s cieľom obnoviť, zrekonštruovať a modernizovať mestá a obytné oblasti
d. Rozvoj infraštruktúry
e. Ťažba nerastov a prírodných zdrojov
f. Svetová banka pripraví špeciálny finančný balík na urýchlenie tohto úsilia.
13. Rusko sa znovu integruje do globálnej ekonomiky:
a. Zrušenie sankcií sa prerokuje a dohodne postupne a individuálne.
b. Spojené štáty americké uzavrú dlhodobú dohodu o hospodárskej spolupráci s cieľom podporiť vzájomný rozvoj v oblastiach energetiky, prírodných zdrojov, infraštruktúry, umelej inteligencie, dátových centier, projektov ťažby vzácnych kovov v Arktíde a ďalších vzájomne prospešných firemných príležitostí.
c. Rusko pozvú späť do G8.
14. Zmrazené ruské finančné prostriedky:
- 100 miliárd dolárov zo zmrazených ruských aktív bude investovaných do rekonštrukčných a investičných snáh na Ukrajine pod vedením USA. USA získajú 50 % zisku z tohto podniku. Európa pridá 100 miliárd dolárov na zvýšenie objemu investícií dostupných na obnovu Ukrajiny. Zároveň budú uvoľnené zmrazené európske fondy. Zostávajúce zmrazené ruské fondy budú investované do samostatného americko-ruského investičného nástroja, ktorý bude realizovať spoločné projekty v konkrétnych oblastiach. Tento fond bude zameraný na posilnenie vzťahov a rozširovanie spoločných záujmov, čím sa vytvorí silná motivácia nevrátiť sa ku konfliktu.
15. Bude zriadená spoločná americko-ruská bezpečnostná pracovná skupina s cieľom uľahčiť a zabezpečiť implementáciu všetkých ustanovení tejto dohody.
16. Rusko zakotví do zákonov politiku neútočenia proti Európe a Ukrajine.
17. Spojené štáty a Rusko sa dohodnú na predĺžení platnosti zmlúv o nešírení jadrových zbraní a ich kontrole vrátane zmluvy START I.
18. Ukrajina súhlasí s tým, že bude nejadrovým štátom v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní.
19. Záporožskú jadrovú elektráreň spustia pod dohľadom MAAE a vyrobená elektrina bude rozdelená rovnomerne medzi Rusko a Ukrajinu v pomere 50:50.
20. Obe krajiny sa zaväzujú zaviesť v školách a v spoločnosti vzdelávacie programy zamerané na porozumenie a toleranciu rôznych kultúr, odstránenie rasizmu a predsudkov:
a. Ukrajina prijme pravidlá EÚ o náboženskej tolerancii a ochrane jazykových menšín
b. Obidve krajiny sa dohodnú na zrušení všetkých diskriminačných opatrení a zaručení práv ukrajinských a ruských médií a vzdelávania.
c. Nacistická ideológia a aktivity musia byť odmietnuté a zakázané.
21. Územia:
a. Okupované oblasti – Krym, Luhanská a Donecká oblasť – budú uznané za de facto ruské krajinami vrátane Spojených štátov.
b. Chersonská a Záporožská oblasť budú pozdĺž línie kontaktu zmrazené, čo bude znamenať de facto uznanie línie kontaktu.
c. Rusko sa vzdáva aj ďalších dohodnutých území, ktoré kontroluje mimo piatich regiónov.
d. Ukrajinské sily sa stiahnu z časti Doneckej oblasti, ktorú v súčasnosti kontrolujú, a táto zóna stiahnutia sa bude považovať za neutrálnu demilitarizovanú nárazníkovú zónu, medzinárodne uznávanú ako územie patriace Ruskej federácii. Ruské sily do tejto demilitarizovanej zóny nevstúpia.
22. Po dohode o budúcich územných zmenách sa Ruská federácia aj Ukrajina zaväzujú, že tieto dohody nebudú meniť silou. Ak bude tento záväzok porušený, nebudú platiť žiadne bezpečnostné záruky.
23. Rusko nebude zasahovať do využívania rieky Dneper Ukrajinou na obchodné účely a budú dosiahnuté dohody o voľnej preprave obilia cez Čierne more.
24. Na riešenie otvorených otázok bude zriadený humanitárny výbor:
a. Všetci zostávajúci väzni a telá budú vymenení na princípe „všetci za všetkých“
b. Všetci zadržaní civilisti a rukojemníci budú vrátení, vrátane detí
c. Bude zavedený program zlúčenia rodín
d. Budú prijaté opatrenia na zmiernenie utrpenia obetí konfliktu
25. Ukrajina sa zaväzuje uskutočniť voľby do 100 dní.
26. Všetky strany zapojené do konfliktu dostanú úplnú amnestiu za svoje činy počas vojny a súhlasia s tým, že v budúcnosti nebudú vznášať žiadne nároky ani posudzovať sťažnosti.
27. Táto dohoda bude právne záväzná. Jej vykonávanie bude monitorované a garantované Mierovou radou pod vedením prezidenta Donalda J. Trumpa. Porušenia budú podliehať sankciám.
28. Keď všetky strany odsúhlasia toto memorandum, prímerie nadobudne platnosť ihneď po tom, ako sa obe strany stiahnu na dohodnuté miesta, aby začali s implementáciou dohody.
O novom mierovom pláne podporovanom Washingtonom v posledných dvoch dňoch informovali z nemenovaných zdrojov tlačové agentúry a médiá, jeho presné parametre však zostávali nejasné. Spojené štáty o obsahu plánu, ktorý podľa médií vypracovali splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a vyslanec Kremľa Kirill Dmitrijev, doteraz oficiálne neinformovali. Biely dom iba uviedol, že Trump ho podporuje a že je dobrý pre obe strany.
Návrh amerického mierového plánu vo štvrtok večer dostal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tom, ako sa v Kyjeve zišiel s vysokopostavenými vojenskými činiteľmi Spojených štátov. Ukrajinská strana sa s Američanmi dohodla, že bude pracovať na jednotlivých bodoch plánu tak, aby to viedlo k dôstojnému ukončeniu vojny, oznámila kancelária prezidenta. Sám Zelenskyj potom povedal, že Ukrajina potrebuje mier, ktorý bude rešpektovať jej nezávislosť, suverenitu a dôstojnosť, ale že nemá v úmysle brániť diplomatickému úsiliu.
Prijatie návrhu by znamenalo, že ruský prezident Vladimir Putin, na ktorého rozkaz Rusko vo februári 2022 napadlo susednú krajinu, získa aj územie, ktoré ruské vojská nedokázali dobyť na bojisku, podotýka AP. Podľa návrhu by Moskva ovládla celý Donbas, hoci zhruba 14 percent tohto územia zostáva v rukách Ukrajiny. Odstúpenie územia navyše zakazuje ukrajinská ústava a prezident Volodymyr Zelenskyj túto možnosť v minulosti opakovane vylúčil.
Plán bol vypracovaný tiež po rokovaní so šéfom ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustemom Umerovom, ktorý po niekoľkých úpravách s väčšinou jeho bodov súhlasil, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného amerického činiteľa.