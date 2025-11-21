ONLINE: Do Poľska prídu najnovšie Patrioty, majú chrániť logistický uzol NATO pre podporu Ukrajiny

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 367 dní
5:55 Holandsko začalo do Poľska presúvať 300 svojich vojakov a dva systémy Patriot. Misia má dosiahnuť plnú pripravenosť 1. decembra a má chrániť logistický uzol NATO pre podporu Ukrajiny. Vo štvrtok o tom informoval holandský minister obrany Ruben Brekelmans, uviedla agentúra PAP.
Operátori systému prevezmú monitorovanie vzdušného priestoru už v najbližších týždňoch – v situácii, keď napätie v regióne rastie aj pre posledné útoky ruskej armády na západnej Ukrajine, pre ktoré boli na monitorovanie vzdušného priestoru nad Poľskom vyslané stíhačky poľskej armády aj NATO.
Veliteľ holandskej pozemnej protivzdušnej obrany Olav Spanjer uviedol, že cieľom je, aby systémy Patriot ani nebolo potrebné použiť. Poznamenal, že reálne dráhy rakiet pozorované nad Ukrajinou môžu byť pre vojakov psychicky náročné.
Holandsko nasadzuje v Poľsku najnovšiu verziu systému Patriot s modernizovanými radarmi a softvérom. Variant PAC-3 zachytáva balistické rakety, riadené strely aj drony. Jedna raketa stojí približne štyri milióny eur.
Na základni bude umiestnený aj systém NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) – systém protivzdušnej obrany stredného doletu používaný na zostreľovanie lietadiel, dronov a riadených striel. Samostatná jednotka bude zabezpečovať ochranu základne pred dronmi.
Podľa holandského ministerstva obrany má toto nasadenie operatívny aj symbolický význam, keďže potvrdzuje záväzok Haagu voči východnému krídlu NATO.
5:50 Útok ruskej armády na juhoukrajinské mesto Záporožie si vo štvrtok večer vyžiadal najmenej päť obetí na životoch a troch zranených. S odvolaním sa na miestne záchranné služby o tom v noci na piatok informovala agentúra AFP.
Podľa šéfa regionálnej vojenskej správy Ivana Fedorova boli pri útoku poškodené domy, obchod a miestny trh.
Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 bolo Záporožie opakovane cieľom raketových a dronových útokov. Zameriavajú sa často na civilnú infraštruktúru, sklady, elektrárne a obývané oblasti, čo spôsobuje civilné obete a materiálne škody. Po vypuknutí vojny mesto Záporožie i rovnomenná oblasť získali vysoký vojenský význam kvôli blízkosti frontu a prítomnosti energetickej infraštruktúry. V oblasti sa nachádza najväčšia jadrová elektráreň v Európe i vodná elektráreň na rieke Dneper.