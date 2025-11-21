Pravda Správy Svet Rádio Slobodná Európa končí s pôsobením v Maďarsku

Rádio Slobodná Európa / Rádio Sloboda (RFE / RL) dnes končí so svojím pôsobením v Maďarsku. Stanica to uviedla na svojej internetovej stránke. Aktivity zastavuje na pokyn Agentúry Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM), ktorá rozhlasovú stanicu s hlavnou redakciou v Prahe financuje. Krok americká vláda oznámila pri návšteve maďarského premiéra Viktora Orbána v Bielom dome na začiatku novembra, píše agentúra AFP.

21.11.2025 07:09
Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda vysielala do Maďarska v období studenej vojny. Aktivity prerušila po páde železnej opony. Americký Kongres schválil obnovenie aktivity stanice v krajine v roku 2020 pre obavy o stav slobody tlače v Maďarsku.

Stanica uviedla, že zastavuje činnosť v Maďarsku na pokyn USAGM. Šéfka agentúry Kari Lakeová tento týždeň uviedla, že cieľom pôsobenia stanice v Maďarsku bolo destabilizovať krajinu. Stanica, ktorá v Maďarsku pôsobila pod miestnym názvom Szabad Európa, tvrdí, že jej novinári sa snažili poskytovať ľuďom v Maďarsku nezávislé a objektívne spravodajstvo.

Podľa organizácie Reportéri bez hraníc je Maďarsko na 68. mieste vo svetovom hodnotení slobody tlače. To je tretie najhoršie umiestnenie medzi krajinami EÚ po Grécku a Cypre. Nezávislé médiá sú v Maďarsku podľa tejto organizácie „vystavené politickému, ekonomickému a regulačnému tlaku“. „Premiér Viktor Orbán vybudoval skutočné mediálne impérium, ktoré podlieha jeho príkazom,“ uviedli Reportéri bez hraníc.

RFE/RL sa musela po návrate amerického prezidenta Donalda Trumpa k moci brániť na amerických súdoch pred zastavením vo financovaní zo strany USAGM. Súdy jej dali opakovane za pravdu a agentúre nariadili príspevky vyplatiť.

