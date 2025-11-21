Rádio Slobodná Európa končí s pôsobením v Maďarsku

Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda vysielala do Maďarska v období studenej vojny. Aktivity prerušila po páde železnej opony. Americký Kongres schválil obnovenie aktivity stanice v krajine v roku 2020 pre obavy o stav slobody tlače v Maďarsku.
Stanica uviedla, že zastavuje činnosť v Maďarsku na pokyn USAGM. Šéfka agentúry Kari Lakeová tento týždeň uviedla, že cieľom pôsobenia stanice v Maďarsku bolo destabilizovať krajinu. Stanica, ktorá v Maďarsku pôsobila pod miestnym názvom Szabad Európa, tvrdí, že jej novinári sa snažili poskytovať ľuďom v Maďarsku nezávislé a objektívne spravodajstvo.
Podľa organizácie Reportéri bez hraníc je Maďarsko na 68. mieste vo svetovom hodnotení slobody tlače. To je tretie najhoršie umiestnenie medzi krajinami EÚ po Grécku a Cypre. Nezávislé médiá sú v Maďarsku podľa tejto organizácie „vystavené politickému, ekonomickému a regulačnému tlaku“. „Premiér Viktor Orbán vybudoval skutočné mediálne impérium, ktoré podlieha jeho príkazom,“ uviedli Reportéri bez hraníc.
RFE/RL sa musela po návrate amerického prezidenta Donalda Trumpa k moci brániť na amerických súdoch pred zastavením vo financovaní zo strany USAGM. Súdy jej dali opakovane za pravdu a agentúre nariadili príspevky vyplatiť.