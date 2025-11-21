Bolívijský prezident zrušil celé ministerstvo spravodlivosti po škandále so šéfom rezortu

Vidovica, bývalého právnika, odsúdili v roku 2015 za úplatkárstvo a napomáhanie pri pokuse o útok podnikateľa, ktorý mal väzby na exprezidenta odsúdeného za korupciu. Vláda neuviedla, či Vidovic v minulosti nastúpil do výkonu trestu, avšak objasnila, že trest za kriminálny čin mu bráni zastávať verejnú funkciu.
Po tom, čo sa táto informácia o Vidovicovi dostala na povrch, prezident Paz ho na základe dekrétu zverejneného vo štvrtok nahradil a do funkcie ministra spravodlivosti menoval Jorgeho Franza Garcíu. Paz však následne vo štvrtok povedal, že sa rozhodol zrušiť ministerstvo spravodlivosti. Osud Garcíu tak podľa AFP ostal neistý.Čítajte viac „Kapitalizmus pre všetkých“. Dlhé roky socialistických vlád v Bolívii sa končia. Voľby vyhral Rodrigo Paz
Prezident pripomenul, že počas predvolebnej kampane prisľúbil zrušenie tohto ministerstva, ktoré podľa neho celé desaťročia zneužívali jeho rivali. „Dnes dodržiavam svoje slovo…ministerstvo perzekúcie skončilo, ministerstvo nespravodlivosti skončilo,“ vyhlásil.