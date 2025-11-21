Ozbrojenci vtrhli do katolíckej školy v Nigérii a uniesli desiatky detí

Útok, ktorý sa odohral v spolkovom štáte Niger na severozápade krajiny, opäť pripomenul neistú bezpečnostnú situáciu v západoafrickej krajine, píše Reuters; prezident Boly Tinubu kvôli situácii odložil cestu do zahraničia.
„Vláda štátu Niger prijala s hlbokým zármutkom znepokojivú správu o únose žiakov školy St. Mary v oblasti miestnej správy Agwara,“ uviedol podľa agentúry AFP vo vyhlásení zástupca miestnej vlády Abubakar Usman. Podľa neho je presný počet unesených detí ešte len zisťovaný, dodal.
Už v pondelok sa odohral podobný útok na internátnu školu v štáte Kebbi na severozápade krajiny, kde ozbrojenci uniesli 25 dievčat.Čítajte viac Ozbrojenci na severozápade Nigérie uniesli 25 študentiek z dievčenskej školy