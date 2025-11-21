Pravda Správy Svet Ozbrojenci vtrhli do katolíckej školy v Nigérii a uniesli desiatky detí

V Nigérii v piatok uniesli ozbrojenci z katolíckej školy desiatky detí, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnu televíziu Arise TV. Prvé odhady úradov spomínajú 52 školákov.

21.11.2025 10:03
Útok, ktorý sa odohral v spolkovom štáte Niger na severozápade krajiny, opäť pripomenul neistú bezpečnostnú situáciu v západoafrickej krajine, píše Reuters; prezident Boly Tinubu kvôli situácii odložil cestu do zahraničia.

„Vláda štátu Niger prijala s hlbokým zármutkom znepokojivú správu o únose žiakov školy St. Mary v oblasti miestnej správy Agwara,“ uviedol podľa agentúry AFP vo vyhlásení zástupca miestnej vlády Abubakar Usman. Podľa neho je presný počet unesených detí ešte len zisťovaný, dodal.

Už v pondelok sa odohral podobný útok na internátnu školu v štáte Kebbi na severozápade krajiny, kde ozbrojenci uniesli 25 dievčat.

