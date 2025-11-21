Terorizmus organizovaný Kremľom: ruské sabotážne prekročili kritickú hranicu, vyhlásil Tusk

Tusk zdôraznil, že nedávne udalosti nenechávajú priestor na pochybnosti, keďže Rusko realizuje ďalšiu fázu hybridnej vojny s cieľom destabilizovať Poľsko. Dodal, že cieľom týchto útokov sú ničenie, ohrozenie životov ľudí a rozvrat základov poľského štátu. Premiér zároveň upozornil, že nie všetci pochopili vážnosť situácie a výzvy, pred ktorými krajina stojí.
Sejm zároveň jednohlasne schválil program modernizácie zložiek spadajúcich pod ministerstvo vnútra. Do roku 2029 má byť na tento účel vynaložených 13 miliárd zlotých (vyše 3 mld. eur)