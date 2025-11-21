Pravda Správy Svet Terorizmus organizovaný Kremľom: ruské sabotážne prekročili kritickú hranicu, vyhlásil Tusk

Sabotážne akcie, ktoré sú už mesiace inšpirované a priamo organizované službami Kremľa, prekročili podľa poľského premiéra Donalda Tuska kritickú hranicu. Ako v piatok vyhlásil na pôde Sejmu, možno už hovoriť o štátnom terorizme. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Tusk zdôraznil, že nedávne udalosti nenechávajú priestor na pochybnosti, keďže Rusko realizuje ďalšiu fázu hybridnej vojny s cieľom destabilizovať Poľsko. Dodal, že cieľom týchto útokov sú ničenie, ohrozenie životov ľudí a rozvrat základov poľského štátu. Premiér zároveň upozornil, že nie všetci pochopili vážnosť situácie a výzvy, pred ktorými krajina stojí.

Sejm zároveň jednohlasne schválil program modernizácie zložiek spadajúcich pod ministerstvo vnútra. Do roku 2029 má byť na tento účel vynaložených 13 miliárd zlotých (vyše 3 mld. eur)

