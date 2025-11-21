EÚ podporí mierový plán pre Ukrajinu pod jednou podmienkou, vyhlásila Kallasová

Americké i svetové médiá v minulých dňoch spomínali detaily nového plánu na zastavenie vojny na Ukrajine, o ktorom USA rokujú s Ruskom, napadnutá krajina sa na jeho vzniku nepodieľala a z dostupných informácií vyplývajú predovšetkým ústupky na jej strane. Podľa amerických médií schválil plán prezident Donald Trump.
„Pokiaľ ide o mierový plán, ktorý bol predložený prezidentovi (Volodymyru) Zelenskému, vždy sme hovorili, že aby akýkoľvek plán fungoval, musí sa na ňom podieľať Ukrajina a Európania,“ povedala Kallasová.
Kancelária ukrajinského prezidenta vo štvrtok uviedla, že Volodymyr Zelenskyj dostal návrh amerického plánu na dosiahnutie mieru s Ruskom a bude o ňom s americkou stranou ďalej rokovať. Rozhovory dnes v Kyjeve pokračujú na technickej úrovni.
Podľa nemeckého ministra zahraničia Johanna Wadephula návrh na ukončenie vojny nie je hotovým plánom, ale skôr príspevkom k snahe dostať Rusko a Ukrajinu k rokovaciemu stolu.Čítajte viac Biely dom požaduje absolútnu kapituláciu Ukrajiny. Putin si vytvára pôdu pre ďalší útok, tvrdia experti