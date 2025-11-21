Pravda Správy Svet EÚ podporí mierový plán pre Ukrajinu pod jednou podmienkou, vyhlásila Kallasová

EÚ podporí mierový plán pre Ukrajinu pod jednou podmienkou, vyhlásila Kallasová

Európska únia podporí akýkoľvek mierový plán pre Ukrajinu, ak prinesie trvalý a spravodlivý mier a ak by sa na ňom bude podieľať Ukrajina a EÚ, zdôraznila v piatok šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallasová.

21.11.2025 10:30
Skaza po ruskom útoku na Dnipro
Americké i svetové médiá v minulých dňoch spomínali detaily nového plánu na zastavenie vojny na Ukrajine, o ktorom USA rokujú s Ruskom, napadnutá krajina sa na jeho vzniku nepodieľala a z dostupných informácií vyplývajú predovšetkým ústupky na jej strane. Podľa amerických médií schválil plán prezident Donald Trump.

„Pokiaľ ide o mierový plán, ktorý bol predložený prezidentovi (Volodymyru) Zelenskému, vždy sme hovorili, že aby akýkoľvek plán fungoval, musí sa na ňom podieľať Ukrajina a Európania,“ povedala Kallasová.

Kancelária ukrajinského prezidenta vo štvrtok uviedla, že Volodymyr Zelenskyj dostal návrh amerického plánu na dosiahnutie mieru s Ruskom a bude o ňom s americkou stranou ďalej rokovať. Rozhovory dnes v Kyjeve pokračujú na technickej úrovni.

Podľa nemeckého ministra zahraničia Johanna Wadephula návrh na ukončenie vojny nie je hotovým plánom, ale skôr príspevkom k snahe dostať Rusko a Ukrajinu k rokovaciemu stolu.

