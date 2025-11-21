Pravda Správy Svet Tomuto Trump naozaj verí? Jeho „mierový plán“ je podľa Le Figaro odsúdený na neúspech a neberie ho vážne ani Moskva

Plán, ktorý chce vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa vnútiť Ukrajine, je odsúdený na neúspech, napísal v piatok francúzsky denník Le Figaro o návrhu na ukončenie bojov na Ukrajine, ktorý predložila Trumpova administratíva a Moskva.

21.11.2025 10:50
„Diplomatické anály sú plné veľkolepých mierových plánov, ktoré sa nikdy nerealizovali. Plán, ktorý dnes chce Trumpova vláda vnútiť Ukrajine, je odsúdený na neúspech. Naozaj Trump verí, že cesta k mierovému usporiadaniu v Európe spočíva v tom, že Kyjev bude vydaný na milosť Vladimirovi Putinovi?“ pýta sa vo svojom úvodníku zástupcu šéfredaktora denníka Philippe Gélie.

Podľa neho takto postavenému plánu zrejme príliš neverí ani Kremeľ a drží sa späť. Podľa francúzskeho denníka si pri čítaní jednotlivých bodov z 28-bodového plánu čitateľ kladie otázku, ktoré z jeho ustanovení sú najabsurdnejšie. Či je to požiadavka na postúpenie Ruska ukrajinských území, ktoré ešte nezískalo, zmenšenie ukrajinskej armády o polovicu alebo rezignácia na vojenskú pomoc zo Západu, dodávky zbraní dlhého doletu a bezpečnostné záruky zo strany európskych vojsk.

„Neúspechy, ktoré ukrajinská armáda utrpela na východnom fronte, a politická kríza, ktorá otriasa skorumpovanou časťou ukrajinskej vlády prezidenta Volodymyra Zelenského, nič nemenia na podmienkach rovnice,“ píše vo svojom komentári Gélie. Zdôrazňuje, že každý trvalý mier musí byť spravodlivý.

Návrh, pre ktorý chcú Američania získať súhlas Ukrajiny, napríklad predpokladá, že sa krajina napadnutá Ruskom de facto vzdá Krymu, Luhanskej a Doneckej oblasti a že Chersonská a Záporožská oblasť budú rozdelené podľa súčasnej frontovej línie. 28-bodový plán by v prípade schválenia navyše zabránil nielen vstupu Ukrajiny do NATO, ale aj rozširovaniu Severoatlantickej aliancie v budúcnosti o ďalšie krajiny a prinútil by Ukrajinu znížiť početný stav jej ozbrojených síl. O obmedzeniach pre ruskú armádu sa návrh nezmieňuje.

Ukrajinská strana teraz študuje americké návrhy pre ukončenie vojny s Ruskom a od ďalších strán očakáva, že budú rešpektovať jej pozície, komentoval to šéf ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustom Umerov.

