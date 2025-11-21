Naša krajina nie je na predaj. Ukrajina v OSN načrtla neprekročiteľné hranice pre mier s Ruskom

Podľa nej „neustála eskalácia Ruska nie je len sériou vojenských útokov, ale aj očividným odmietnutím mieru“. Povedala, že „každá ruská raketa je vyhlásením, že Moskva uprednostňuje eskaláciu pred dialógom“.
Diplomatka zdôraznila, že Ukrajina sa od začiatku totálnej agresie snaží o mier a podporuje všetky zmysluplné iniciatívy, ktoré ho môžu priblížiť. „Ukrajina od začiatku tohto roka podporuje návrhy prezidenta Trumpa zamerané na ukončenie vojny,“ naznačila a dodala, že Kyjev je pripravený konštruktívne spolupracovať s americkou stranou a partnermi v Európe a vo svete.
Gajovyšynová potvrdila, že Ukrajina dostala od USA návrh mierového plánu. „Načrtli sme základné princípy, ktoré sú dôležité pre našich ľudí. Súhlasíme s tým, že budeme pracovať na ustanoveniach plánu spôsobom, ktorý zabezpečí spravodlivé ukončenie vojny,“ povedala.
Načrtla však určité hranice, o ktorých Ukrajina nebude vyjednávať. „Ukrajinské územie, dočasne okupované Ruskou federáciou, nikdy nebude uznané za ‚ruské‘ – formálne ani inak. Naša krajina nie je na predaj.“
Zdôraznila tiež, že Ukrajina neakceptuje obmedzenia svojho práva na sebaobranu, veľkosti alebo schopností ozbrojených síl, ako aj akékoľvek zasahovanie do svojho práva vyberať si spojenectvá. „Nič o Ukrajine bez Ukrajiny. A nič o Európe bez Európy,“ zdôraznila Gajovyšynová.