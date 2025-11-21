Trumpov agresívny harmonogram: USA tlačia na Ukrajinu, plán má byť podpísaný do pár dní, píše FT

Predstavitelia americkej administratívy dali Zelenskému najavo, že Trumpov tím pracuje na „agresívnom“ harmonograme dokončenia návrhu a ich cieľom je ukončiť vojnu do konca roka. Podľa ukrajinských zdrojov Američania očakávajú, že Zelenskyj dohodu podpíše „pred Dňom vďakyvzdania“, ktorý sa oslavuje posledný štvrtok v novembri. Následne chcú dohodu predstaviť v Moskve a celý proces uzavrieť začiatkom decembra.
Podľa FT je však nepravdepodobné, že sa harmonogram presadzovaný Američanmi podarí dodržať, pretože podľa predstaviteľov ukrajinskej prezidentskej kancelárie plán obsahuje niekoľko bodov, ktoré sú pre Kyjev neprijateľné. Ukrajinská strana preto pripravuje protinávrhy, ktoré predloží americkej strane. Očakáva sa tiež, že ukrajinská občianska spoločnosť sa postaví proti akejkoľvek dohode, ktorú možno považovať za kapituláciu Ukrajiny alebo za výhodnejšiu pre Rusko. Jeho armáda vedie inváziu na Ukrajinu od 24. februára 2022, keď na rozkaz Vladimira Putina zaútočila na susednú krajinu.
„Je to nehoda o vzácnych nerastoch 2.0,“ poznamenal nemenovaný vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ v narážke na dohodu, pri ktorej bola ukrajinská strana tiež pod tlakom Trumpovej administratívy a vďaka ktorej Spojené štáty získali prístup k strategickým surovinám na Ukrajine.
Návrh, ktorý chcú Američania presadiť, napríklad predpokladá, že krajina napadnutá Ruskom sa de facto vzdá Krymu, Luhanskej a Doneckej oblasti a že Chersonská a Záporožská oblasť budú rozdelené podľa súčasnej frontovej línie. 28-bodový plán by v prípade schválenia navyše zabránil nielen vstupu Ukrajiny do NATO, ale aj ďalšiemu rozširovaniu Severoatlantickej aliancie o nové krajiny a prinútil by Ukrajinu znížiť počet svojich ozbrojených síl. O obmedzeniach pre ruskú armádu sa návrh nezmieňuje.
Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý napriek ruskej agresii voči Ukrajine udržiava dobré vzťahy s Moskvou, dnes v maďarskom štátnom rozhlase k návrhu uviedol, že sa domnieva, že „sme v rozhodujúcom okamihu, kľúčové budú nasledujúce dva až tri týždne“. Dodal, že na obzore je mierový summit v Budapešti.
To, že sa v maďarskej metropole chystá americko-ruské vrcholné stretnutie, oznámil v polovici októbra Trump, ktorého Orbán považuje za svojho spojenca. Po necelých dvoch týždňoch však šéf Bieleho domu uviedol, že stretnutie s Putinom sa neuskutoční.