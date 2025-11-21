Pravda Správy Svet Medveď grizly zaútočil na kanadských školákov počas výletu, hlásia zranených

Medveď grizly zaútočil na kanadských školákov počas výletu, hlásia zranených

Medveď grizly zaútočil vo štvrtok na skupinu školákov a učiteľov na turistickom chodníku v kanadskej provincii Britská Kolumbia, pričom zranil dovedna 11 ľudí, z toho dvoch kriticky.

21.11.2025 11:27
K útoku došlo vo štvrtok popoludní v komunite Bella Coola, približne 700 kilometrov severozápadne od Vancouveru. Samospráva tamojšieho pôvodného etnika Nuxalkov uviedla, že „agresívny medveď“ zostal vo štvrtok večer na slobode a na mieste zasahujú príslušníci polície a ochranári prírody. Zároveň varovala ľudí, aby neopúšťali svoje domovy, nakoľko sa v okolí pohybujú ozbrojení policajti.

Hovorca miestnej pohotovostnej zdravotnej služby informoval, že dvaja ľudia sú v kritickom stave a ďalší dvaja utrpeli vážne zranenia. Ostatných ošetrili na mieste.

Tamojšia škola, ktorú deti navštevujú, na sociálnej sieti uviedla, že v piatok zostane zatvorená a v prípade potreby bude poskytovať psychologické poradenstvo, dodáva AP.

