Pravda Správy Svet Ukrajina vykonala zásadné úpravy v Trumpovom pláne. Umerov reagoval na 'mierovým návrh' pozitívne

Ukrajina vykonala zásadné úpravy v Trumpovom pláne. Umerov reagoval na 'mierovým návrh' pozitívne

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov súhlasil s väčšinou z 28 bodov nového mierového plánu prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na denník New York Post (NYP), ktorý cituje vysokých amerických predstaviteľov.

21.11.2025 12:15
debata
Ukrajinka odkazuje Rusom: Donbas bude vždy náš
Video

Podľa NYP americkí predstavitelia uviedli, že počas nedávnych rokovaní v Miami s vyjednávačom Stevom Witkoffom dostali od Umerova „pozitívnu spätnú väzbu“. Zdôraznili však, že Kyjev plán, ktorý od Ukrajiny požaduje rozsiahle územné ústupky a zníženie ozbrojených síl, formálne neschválil.

„Plán bol vypracovaný bezprostredne po diskusiách s jedným z najvyšších členov Zelenského administratívy, Umerovom. Umerov súhlasil s väčšinou tohto plánu a urobil niekoľko úprav, ktoré sme zapracovali a predložili prezidentovi Zelenskému,“ cituje NYP jedného z amerických predstaviteľov.

Zostať v meste je pre civilistov ešte...
+9V meste Kosťantynivka sa momentálne nachádza...

Podľa zdrojov NYP ukrajinská strana nie je plánom „úplné nadšená“, no prijala jeho väčšinu. Jedným z najkontroverznejších ustanovení je úplná amnestia pre všetky strany zapojené do vojnových akcií, čím by sa odstránili budúce právne nároky týkajúce sa správania na bojisku. Podľa vysokého predstaviteľa Bieleho domu tento bod navrhol samotný Kyjev.

Po piatkovom rokovaní s americkou delegáciou vedenou námestníkom ministra obrany Danom Driscollom Umerov povedal, že ukrajinská strana „starostlivo študuje každý návrh partnerov a jasne formuluje svoj postoj“. Podľa serveru RBK Ukrajina zdôraznila, že „žiadne rozhodnutia nesmú porušiť ukrajinskú suverenitu a bezpečnosť jej ľudí a nesmú presiahnuť pre Kyjev neprekročeneľné medze“. Ukrajinská ústava zakazuje odstúpenie územia a túto možnosť v minulosti opakovane vylúčil prezident Volodymyr Zelenskyj.

Prezident Zelenskyj vo štvrtok potvrdil, že od USA dostal ich víziu ukončenia vojny. Dodal, že Ukrajina a Spojené štáty sa dohodli na ďalšej spolupráci na jednotlivých bodoch, aby sa zabezpečila ich „dôveryhodnosť“.

„Sme pripravení na otvorenú a poctivú spoluprácu – Ukrajina, USA, naši európski a globálni partneri,“ uviedol Zelenskyj.

zelenskyj Čítajte viac Trumpov agresívny harmonogram: USA tlačia na Ukrajinu, plán má byť podpísaný do pár dní, píše FT

Ukrajina vykonala zásadné úpravy

Ukrajina vykonala zásadné úpravy v jednom z 28 bodov návrhu tzv. „mierového plánu“, ktorý v uplynulých dňoch zverejňujú médiá. Informoval o tom denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na vysokopostaveného amerického predstaviteľa.

Pôvodná verzia sporného bodu predpokladala kontrolu všetkej medzinárodnej pomoci, ktorú Ukrajina dostala, čo podľa denníka „pravdepodobne malo slúžiť na odhalenie potenciálnej korupcie“.

Prímerie? Rusko na Ukrajine ponúka iba smrť a skazu
Video

V revidovanom návrhu bola však táto požiadavka odstránená. Nahradilo ju ustanovenie, že „všetky strany získajú ‘úplnú amnestiu za svoje činy počas vojny’“, uvádza WSJ.

Podľa The Wall Street Journal americkí predstavitelia zdôrazňujú, že podmienky dohody budú starostlivo zosúladené s Kyjevom. Hovorkyňa prezidenta USA Caroline Leavitt informovala, že Rustom Umerov, tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny, počas rokovaní „schválil ‘väčšinu plánu’“.

WSJ zároveň píše, že európski lídri pracujú na vlastnom protinávrhu, ktorý má ponúknuť alternatívny spôsob ukončenia vojny. Podľa denníka sa snažia presvedčiť Ukrajinu, „aby podporila ich plán, ktorý je pre Kyjev výhodnejší“.

Zelenskyj Čítajte viac Z Ukrajiny prichádzajú zlé správy. Čo urobí Európa?
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Ukrajina #Donald Trump #vojna na Ukrajine #Putinova vojna #Rustem Umerov
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"