Ukrajina vykonala zásadné úpravy v Trumpovom pláne. Umerov reagoval na 'mierovým návrh' pozitívne

Podľa NYP americkí predstavitelia uviedli, že počas nedávnych rokovaní v Miami s vyjednávačom Stevom Witkoffom dostali od Umerova „pozitívnu spätnú väzbu“. Zdôraznili však, že Kyjev plán, ktorý od Ukrajiny požaduje rozsiahle územné ústupky a zníženie ozbrojených síl, formálne neschválil.
„Plán bol vypracovaný bezprostredne po diskusiách s jedným z najvyšších členov Zelenského administratívy, Umerovom. Umerov súhlasil s väčšinou tohto plánu a urobil niekoľko úprav, ktoré sme zapracovali a predložili prezidentovi Zelenskému,“ cituje NYP jedného z amerických predstaviteľov.
Podľa zdrojov NYP ukrajinská strana nie je plánom „úplné nadšená“, no prijala jeho väčšinu. Jedným z najkontroverznejších ustanovení je úplná amnestia pre všetky strany zapojené do vojnových akcií, čím by sa odstránili budúce právne nároky týkajúce sa správania na bojisku. Podľa vysokého predstaviteľa Bieleho domu tento bod navrhol samotný Kyjev.
Po piatkovom rokovaní s americkou delegáciou vedenou námestníkom ministra obrany Danom Driscollom Umerov povedal, že ukrajinská strana „starostlivo študuje každý návrh partnerov a jasne formuluje svoj postoj“. Podľa serveru RBK Ukrajina zdôraznila, že „žiadne rozhodnutia nesmú porušiť ukrajinskú suverenitu a bezpečnosť jej ľudí a nesmú presiahnuť pre Kyjev neprekročeneľné medze“. Ukrajinská ústava zakazuje odstúpenie územia a túto možnosť v minulosti opakovane vylúčil prezident Volodymyr Zelenskyj.
Prezident Zelenskyj vo štvrtok potvrdil, že od USA dostal ich víziu ukončenia vojny. Dodal, že Ukrajina a Spojené štáty sa dohodli na ďalšej spolupráci na jednotlivých bodoch, aby sa zabezpečila ich „dôveryhodnosť“.
„Sme pripravení na otvorenú a poctivú spoluprácu – Ukrajina, USA, naši európski a globálni partneri,“ uviedol Zelenskyj.Čítajte viac Trumpov agresívny harmonogram: USA tlačia na Ukrajinu, plán má byť podpísaný do pár dní, píše FT
Ukrajina vykonala zásadné úpravy
Ukrajina vykonala zásadné úpravy v jednom z 28 bodov návrhu tzv. „mierového plánu“, ktorý v uplynulých dňoch zverejňujú médiá. Informoval o tom denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na vysokopostaveného amerického predstaviteľa.
Pôvodná verzia sporného bodu predpokladala kontrolu všetkej medzinárodnej pomoci, ktorú Ukrajina dostala, čo podľa denníka „pravdepodobne malo slúžiť na odhalenie potenciálnej korupcie“.
V revidovanom návrhu bola však táto požiadavka odstránená. Nahradilo ju ustanovenie, že „všetky strany získajú ‘úplnú amnestiu za svoje činy počas vojny’“, uvádza WSJ.
Podľa The Wall Street Journal americkí predstavitelia zdôrazňujú, že podmienky dohody budú starostlivo zosúladené s Kyjevom. Hovorkyňa prezidenta USA Caroline Leavitt informovala, že Rustom Umerov, tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny, počas rokovaní „schválil ‘väčšinu plánu’“.
WSJ zároveň píše, že európski lídri pracujú na vlastnom protinávrhu, ktorý má ponúknuť alternatívny spôsob ukončenia vojny. Podľa denníka sa snažia presvedčiť Ukrajinu, „aby podporila ich plán, ktorý je pre Kyjev výhodnejší“.Čítajte viac Z Ukrajiny prichádzajú zlé správy. Čo urobí Európa?