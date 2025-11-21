Pravda Správy Svet Na leteckej prehliadke v Dubaji havarovalo indické stíhacie lietadlo

Na leteckej prehliadke v Dubaji v Spojených arabských emirátoch dnes havarovalo ľahké indické taktické stíhacie lietadlo HAL Tejas. Či sa pilot katapultoval, nie je jasné, píše agentúra AP.

21.11.2025 12:28
Emirates Dubai Air Show Foto: ,
Žena sleduje vystúpenie lietadiel Cap 232 elitného marockého akrobatického leteckého tímu „Marche Verte“ počas leteckej show v Dubaji v Spojených arabských emirátoch vo štvrtok 20. novembra 2025.
Havária sa stala o 14:10 miestneho času (11:10 SEČ) za letu pred zrakmi divákov. Z miesta nehody stúpa čierny dym, čo je vidieť na snímkach kolujúcich na sociálnych sieťach. Či bol pri incidente zranený niektorý z divákov, nie je jasné, rovnako tak nie je známy osud pilota.

Dubajský aerosalón Dubai Air Show sa koná každé dva roky a patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhy letectva a obranného priemyslu na svete. Akcia kombinuje obchodný veľtrh s leteckou prehliadkou, kde aerolínie a výrobcovia lietadiel často oznamujú veľké objednávky, predstavujú nové technológie a ponúkajú ukážky vo vzduchu.

Dubajská letecká spoločnosť Emirates a jej nízkonákladová sesterská firma FlyDubai v stredu na aerosalóne oznámili ďalšie významné objednávky lietadiel. FlyDubai kúpi 75 lietadiel Boeing 737 MAX v hodnote 13 miliárd USD a Emirates osem lietadiel Airbus A350–900 v cene 3,4 miliardy USD.

