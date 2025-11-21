Pravda Správy Svet Operovali z Popradu. Nemecká a slovenská polícia odhalila sieť podvodníkov

Operovali z Popradu. Nemecká a slovenská polícia odhalila sieť podvodníkov

Slovenskí a nemeckí kriminalisti odhalili sieť páchateľov, ktorá sa špecializovala na podvodné telefonáty v Nemecku. Skupina operovala z Popradu. Na osem podozrivých vo veku medzi 24 a 51 rokmi už vydala slovenská polícia zatykač, informuje dnes agentúra DPA.

21.11.2025 13:10
Skupina podľa vyšetrovateľov uskutočnila najmenej 1000 telefonátov, počas ktorých sa podvodníci snažili presvedčiť predovšetkým starých ľudí, že niekto z ich blízkych má finančné problémy, a vylákať z nich tak pod časovým tlakom peniaze.

Nemeckí vyšetrovatelia dokázali skupinu identifikovať a ďalším podvodom zabrániť. Slovenskí kolegovia potom našli miesto, z ktorého celá skupina operovala, v byte v slovenskom Poprade. Do bytu vtrhla policajná jednotka a našla tam osem dospelých, medzi nimi mužov aj ženy, a štyri deti.

Niektorí z nich sa rýchlo pokúsili zničiť dôkazy; zničili notebooky a vyhadzovali mobilné telefóny z okna niekoľkoposchodovej budovy. Policajti podľa DPA napriek tomu zaistili rozsiahly dôkazový materiál, vrátane SIM kariet do mobilných telefónov.

