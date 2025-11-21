Operovali z Popradu. Nemecká a slovenská polícia odhalila sieť podvodníkov

Skupina podľa vyšetrovateľov uskutočnila najmenej 1000 telefonátov, počas ktorých sa podvodníci snažili presvedčiť predovšetkým starých ľudí, že niekto z ich blízkych má finančné problémy, a vylákať z nich tak pod časovým tlakom peniaze.
Nemeckí vyšetrovatelia dokázali skupinu identifikovať a ďalším podvodom zabrániť. Slovenskí kolegovia potom našli miesto, z ktorého celá skupina operovala, v byte v slovenskom Poprade. Do bytu vtrhla policajná jednotka a našla tam osem dospelých, medzi nimi mužov aj ženy, a štyri deti.
Niektorí z nich sa rýchlo pokúsili zničiť dôkazy; zničili notebooky a vyhadzovali mobilné telefóny z okna niekoľkoposchodovej budovy. Policajti podľa DPA napriek tomu zaistili rozsiahly dôkazový materiál, vrátane SIM kariet do mobilných telefónov.Čítajte viac Black Friday sa blíži. Zľavy zaplavili obchody, no spolu s nimi prichádzajú aj podvody. Viete ich rozoznať?